Hijo de Eugenio Derbez sufrió aparatoso accidente días antes de la fractura del actor

“Lo que yo sentí, no te lo puedo describir”, explicó Eugenio Derbez al relatar la ocasión en la que Vadhir, uno de sus hijos, se accidentó durante una experiencia con un parapente.

El intérprete de CODA (2021) tuvo una entrevista con Ventaneando en donde reveló un accidente que sufrió Vadhir Derbez mientras volaba en un parapente durante las grabaciones de la tercera temporada de la serie De viaje con los Derbez (2019).

¿Cómo fue el accidente de Vadhir Derbez?

En la entrevista, Eugenio Derbez explicó que no revelaron lo sucedido al público, y que era la primera vez que hablaba sobre el incidente.

“Diez días antes de mi accidente, tuvimos otro accidente dentro de la familia muy fuerte. Nadie lo sabe, es la primera vez que lo digo”, explicó. Eugenio dijo que ocurrió durante un día de descanso de la grabación De viaje con los Derbez.

“Estábamos en uno de los pocos días de descanso que nos dan en la serie”, puntualizó. Se encontraban alojados en una casa en Jamaica en lo más alto de una montaña. “Vadhir dijo ‘estaría increíble poder volar aquí' y yo le dije ‘es el día de descanso, no quiero que te vayas solo’”.

Eugenio Derbez reveló que su segundo hijo tiene entrenamiento para volar en parapente, que permite utilizar las corrientes del aire y planear. Sin embargo, algo inesperado sucedió aquel día.

Vadhir tenía un dispositivo instalado en su casco para comunicarse con su padre en todo momento. “Lo estaba acompañando y de repente las condiciones no eran las ideales, pero ya había despegado. Estuvo a punto de estrellarse contra unos árboles, cuando quiso aterrizar me dijo: ‘híjole, creo que no va poder’”.

“Al estar tratando de intentarlo [aterrizar del parapente] de repente no sé qué mueve, le llega un aire y lo veo enfrente de mí cómo se le desploma el paracaídas”, explicó Derbez. “Lo que yo sentí no te lo puedo describir”, agregó.

El también productor mencionó que al principio no podían localizar a su hijo, ya que no tenían la ubicación exacta. Dedicaron una hora en la búsqueda porque su equipo de producción no se encontraba con ellos.

“Se me bajó la sangre, yo corría como loco”. Afortunadamente hallaron a Vadhir, aunque tenía un dedo roto y un par de heridas en su cuerpo.

“Fue rescatarlo, toda la gente movilizándose, todo el día fue de hospital y búsqueda. Luego el ‘canijo’ se quiso regresar para buscar las cámaras que tenía porque siempre vuela con tres cámaras”, bromeó el actor.

“Es hora en la que yo no lo encontraba, no se la deseo a nadie”, puntualizó el artista que, aparte, reveló que aquel accidente fue la razón por la que viajó con Vadhir Derbez en donde vivió el percance que resultó en un hombro roto.