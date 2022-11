Vadhir, hijo de Eugenio Derbez, habla sobre el rencor hacia su padre: ‘Sí y no existe’

La relación entre Eugenio Derbez y su hijo Vadhir es buena actualmente, aunque en el pasado llegó a ser complicada, situación que el mismo joven ha reconocido en más de una ocasión, sobre todo porque en su infancia Derbez estuvo un tanto ausente.

“Toda la ausencia, todas las cosas de chavitos que sí nos faltaron, toda la inmadurez de su parte y él lo acepta y lo ha hablado mucho, como ha sido un camino para él”, explicó en una entrevista para el programa Sale el sol.

Sobre el tema, Vadhir habló recientemente con Adela Micha para su programa La Saga, en donde la presentadora le preguntó si aún le guardaba rencor a su papá después de haber estado ausente en muchas etapas de su vida por cuestiones principalmente de trabajo.

“Sí y no... Sí porque obviamente, y lo hemos platicado en algún momento, sí porque él es muy consciente que le ha dado mucho enfoque a su trabajo en muchas cosas y por eso no ha estado en muchos momentos importantes para mí, entonces hay momentos en los que yo me sentía como con falta”, explicó el joven actor.

Vadhir añadió que, por otra parte, ya no tiene ese sentimiento tan presente pues lo ha ido trabajando con los años, además de que ha notado cambios en su padre.

“Y digo que no porque ya lo he trabajado, y entiendes que él con sus herramientas y circunstancias hizo lo que pudo, y también no es como que sigue siendo esa persona, he notado un cambio, un crecimiento, una madurez”, añadió al respecto.

Vadhir aclara rumores sobre accidente de Eugenio Derbez

Días después de que Eugenio Derbez sufrió un accidente que le provocó fractura del hombro, comenzaron a surgir rumores de que esto ocurrió tras una pelea con Vadhir, uno de sus hijos. Sin embargo, tanto José Eduardo como Alessandra Rosaldo se encargaron de desmentirlos en su momento.

Ahora, fue el turno del mismo Vadhir de aclarar qué pasó con una serie de bromas que intercaló con la presentadora.

“¿Que golpeaste a tu jefe muy fuerte?”, preguntó Adela, a lo que el también comediante respondió, “Es que ya me tiene hasta acá… Imagínate escuchar los mismos chistes por unos cuantos años, ya llega un momento en el que le pones un ‘estáte quieto’”.

“Y que le rompes… pues el hombro”, replicó la presentadora. Después, Vadhir aprovechó para hablar un poco más seriamente y decir que le resultaban extrañas esas acusaciones e incluso le causaban risa.

“Lo que le tocó… realmente ahorita nos reímos porque ya está bien, pero si, no, a mí me daba tanta risa ver que decían ‘de una muy buena fuente’, y yo así de ‘ni te topo, no conoces a nadie cerca de mí'”.