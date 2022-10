Eugenio Derbez afirma que empleados mexicanos de Adam Sandler lo recomendaron en Hollywood

Una de las primeras películas que Eugenio Derbez hizo en Estados Unidos fue Jack y Jill con un casting que presenció Adam Sandler tras una reunión en donde el comediante estadounidense le contó la forma en que lo conoció: a través de la recomendación de otros mexicanos.

Fue el propio Derbez quien reveló la historia en el video de una entrevista que compartió en sus redes sociales luego de ser considerado para el proyecto, razón por la que viajó a Los Ángeles en los inicios de su trayectoria en Hollywood.

¿Cómo se conocieron Adam Sandler y Eugenio Derbez?

Según Derbez, cuando llegó el personal a cargo le dijo que podía pasar a saludar a Sandler, lo que lo puso nervioso, pero accedió a tener una plática antes de probar suerte para el papel.

“Justo cuando entro a su oficina me dice: ‘He oído hablar mucho de ti’, le contesto: ‘Yo también’. Me empieza a contar la historia. Dice la nana de mis hijos, mi cocinera, mi jardinero, todo mi staff son mexicanos y para esta película necesito a un personaje mexicano y les pregunté quién es el mejor cómico de México”, aseguró.

El filme le empezó a abrir las puertas, ya que Sandler le habló de él a Rob Schneider, con quien realizó posteriormente una serie.

“Fíjate lo que es la vida. Me acaban dando la chamba no mis agentes, no mi mánager de Estados Unidos sino las muchachas de Adam Sandler. ¿Qué hizo que me recomendaran? Mis programas de televisión populares en México”.

“Valorando las carreras de otros compañeros que se han ido a Estados Unidos a tocar piedra, ha sido más fácil llegar por el lado de México que si yo me hubiera ido y dejado de hacer mis programas, tocando puertas. Curiosamente el trabajo me ha abierto las puertas”, agregó.

Tras el estreno de No se aceptan devoluciones, su debut en la dirección, consiguió un éxito en taquillas, lo que lo acercó a quienes buscaban al público latino. “El beneficio que me ha dado es que ahora dicen que soy el único latino que puede llevar gente latina al cine y por eso es que se me están abriendo oportunidades”, puntualizó.