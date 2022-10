Diputada Marisol García lanza iniciativa para que más mexicanos morenos protagonicen películas

Marisol García, diputada de Morena, presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados en materia de la producción cinematográfica en México, con la cual pretende hacer una reforma al artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía para que las producciones en el país estén libres de estereotipos y se promueva la no discriminación a través de los rostros de los actores.

“Se propone que la producción cinematográfica nacional, en su carácter de actividad de interés social sin ignorar los fines comerciales, sea una forma de expresar la cultura mexicana, y que con ello se contribuya al fortalecimiento de los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman”, explicó en conferencia de prensa.

Entre sus argumentos se encuentra el gusto de la ciudadanía por el séptimo arte, por lo que es importante que la comunidad se vea representada en la pantalla. “En nuestro país, el 56 por ciento de las 259 películas que fueron producidas en el 2021 se realizaron con fondos públicos, sin embargo, muchas de las historias que se cuentan en estas películas no representan a nuestro México profundo: la piel morena y afrodescendiente”, refirió.

Maya Zapata, de Poder Prieto, apoya iniciativa de Morena

La organización Poder Prieto ha luchado por incentivar cada vez más protagonistas con piel morena dentro de los castings, por lo que la actriz Maya Zapata afirmó que las personas que más viven violencia y racismo en el país son los afrodescendientes y los provenientes de los pueblos originarios.

“Las violencias normalizadas racistas de este país comienzan en aquello que se ve: en la televisión, en el cine, en el teatro, y terminan en todo aquello que no se ve, en los calabozos, en nuestras cárceles”, argumentó.

Asimismo, se preguntó por qué en las telenovelas, noticiarios y mesas de opinión existe una mayoría blanca cuando la realidad en México es otra.

“La representación importa, no es una frivolidad. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se ve, lo que no se mira, tampoco existe; lo que no existe no tiene un valor, y lo que no tiene un valor no tiene derechos. Y todos merecemos tener un valor, todos merecemos nuestros derechos y ejercerlos en libertad”, finalizó.