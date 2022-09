¿Quién es Vadhir Derbez y cómo ha sido su relación con Eugenio Derbez, su padre?

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, ha hablado públicamente de cómo recuerda su infancia alejado de su padre, algo que lo ha afectado anímicamente, ya que al igual que con su figura paterna la relación con sus hermanos ha sido buena, aunque intermitente, con una dinámica que calificó de difícil.

Sin embargo, aclaró que han aprendido a procurarse más y generar un lazo real, así lo confesó a Aislinn Derbez en Sale el sol, en donde fue cuestionado sobre su ausencia, así como si tiene algo que perdonarle.

“Perdonar creo que sí. Toda la ausencia, todas las cosas de chavitos que sí nos faltaron, toda la inmadurez de su parte y él lo acepta y lo ha hablado mucho, como ha sido un camino para él”, refirió.

También se pone en sus zapatos sobre cómo debió ser tener tres hijos “de la nada”, aún con sueños por cumplir. “No lo excuso tampoco, cada persona actúa de manera diferente, pero creo que la ausencia, sí me hizo falta. Mucho de su manera de ser, que sé que lo hace que es por nuestro bien y la manera correcta en su mundo, pero de repente no es lo correcto para nosotros. Luego llega a dañar más que ayudar. Esas cosas pueden ser que tenga que perdonar yo”, añadió.

En cuanto a tenerle que pedir perdón, quien ha afirmado que cada vez conectan mejor y que ha sido un ejemplo a seguir e inspiración para su vida bromeó con que “nunca”, pero reveló que de la familia él es quien siempre lo ha entendido. “He sido de los pocos que por más cosas que me lleguen de su parte, errores y cosas, yo estoy ahí al pie del cañón y creo que he sufrido mucho por eso, pero capaz que perdón por el rencor que he llegado a guardar por esos momentos”.

¿Quién es Vadhir Derbez?

El segundo hijo del comediante junto a Silvana Torres Prince nació en febrero de 1991 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la actuación desde temprana edad con proyectos como la telenovela Cómplices al rescate (2002).

Sus primeros estudios los tuvo en el CEA Infantil, aunque después siguió aprendiendo en Casa Azul, la Culver Academy y The Groundlings, en Estados Unidos. Vadhir también ha incursionado en la música.

Aunque en su trayectoria figuran títulos como La familia P. Luche (2002), De pocas, pocas pulgas (2003), Par de ases (2004), Vecinos (2006), más recientemente formó parte del show Mira quien baila (2010), Gossip Girl Acapulco (2013), Sense 8 (2016), La Querida del Centauro (2017), ¿Quién es la máscara? (2019) y el reality De viaje con los Derbez, que cuenta con dos temporadas en Amazon Prime.

Su primer gran salto a la pantalla grande fue en 2015 gracias a la película Ladrones, aunque después formó parte del elenco de Cómo ser un Latin Lover (2017), 3 idiotas (2017), Dulce familia (2019), Como si fuera la primera vez (2020), Veinteañera: Divorciada y fantástica (2020) y El Mesero (2020), aunque su primer protagónico fue en El tamaño sí importa (2016).