MET Gala 2026: Fecha, hora, anfitriones, temática y dónde ver EN VIVO el evento de la moda

La MET Gala de este año tiene a Jeff Bezos y Lauren Sánchez como algunos de los principales patrocinadores del evento. (Foto: EFE)

Mayo se ha consagrado como el mes más importante para la moda, ya que con él llega el evento que reúne a las casas de alta costura más populares y a celebridades en un mismo espacio: la MET Gala.

Este año, el evento resulta sumamente especial, ya que la cantante Beyoncé accedió a ser una de las anfitrionas de la noche, lo que marca su regreso tras una década de ausencia.

Y aunque la lista completa de invitados —cuidadosamente curada por Anna Wintour, directora global de contenido de Condé Nast— se mantiene en secreto, ya se han revelado algunos nombres para la MET Gala de este año.

Además, ya están disponibles algunos detalles del evento más importante de la moda, como quiénes serán las y los anfitriones, así como el dress code que guiará el atuendo de los asistentes.

La MET Gala se realiza el primer lunes de mayo de cada año. (Savion Washington)

¿Qué es la MET Gala y para qué sirve?

La MET Gala es un evento que nació en 1948 como una cena de medianoche de la sociedad de Manhattan. Aunque en ese momento distaba de ser una noche llena de lujo y glamour con celebridades, el objetivo siempre ha sido el mismo.

Más allá de la moda, la MET Gala es un evento benéfico, ya que todo el dinero recaudado de las entradas se destina al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte.

Se trata de un departamento muy especial, encargado de la preservación, investigación y exposición de la moda, conservando entre sus muros su historia. De ahí que firmas de lujo se unan a la celebración.

Con la MET Gala no solo se recauda el dinero para la exposición anual que se presenta en el Museo Metropolitano de Arte —que este año lleva por nombre Costume Art—, sino que también funciona como la fiesta de inauguración de la exhibición.

MET Gala 2026: ¿Cuándo es el evento con Beyoncé?

Como sucede anualmente, la MET Gala se realiza cada primer lunes de mayo, por lo que en esta ocasión el evento tendrá lugar el lunes 4 dentro del Museo Metropolitano de Arte.

Fecha: lunes 4 de mayo de 2026

lunes 4 de mayo de 2026 Sede: Museo Metropolitano de Arte

Luego de la alfombra roja y la posterior cena —a la que solo ingresan los invitados—, se abrirá la exposición Costume Art para el público. La exhibición estará disponible del 10 de mayo de 2026 al 10 de enero de 2027 en el museo.

Anna Wintour asiste a la gala benéfica del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo) (Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP)

¿Quién asistirá a la MET Gala 2026?

El acceso a la MET Gala es exclusivo. Para poder entrar, las celebridades deben pagar 100 mil dólares (equivalentes a 1,745,720 pesos) o ser invitadas por marcas de lujo.

Estas firmas suelen pagar por mesas, cuyo precio asciende a 350 mil dólares (es decir, 6,110,020 pesos), de acuerdo con The New York Times. A pesar de ello, las marcas no tienen total libertad para elegir a sus invitados. Las casas de moda deben enviar su lista a Anna Wintour, quien tiene la última palabra sobre quién asiste.

La lista completa se mantiene en secreto; sin embargo, ya se han revelado algunos nombres, debido a que se conoce quiénes integran el Comité Organizador y los anfitriones. Hasta ahora, se sabe que estarán presentes:

Sabrina Carpenter

Doja Cat

Gwendoline Christie

Alex Consani

Misty Copeland

Elizabeth Debicki

Lena Dunham

Paloma Elsesser

LISA

Chloe Malle

Sam Smith

Teyana Taylor

Lauren Wasser

Anna Weyant

Sabrina Carpenter es una de las invitadas a la MET Gala. (Foto: EFE) (STEPHANI SPINDEL|STEPHANI SPINDEL/EFE)

La revista Vogue adelantó que los anfitriones del evento serán Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Además, también estarán Jeff Bezos, fundador de Amazon, y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, quienes figuran entre los principales financiadores del evento.

¿Cuál es la temática de la MET Gala 2026?

Como cada año, la MET Gala augura una noche llena de glamour y estilo. La temática seleccionada va de la mano con la exposición, titulada La moda es arte.

El concepto invita a los asistentes a explorar la relación entre el arte y la moda, por lo que podríamos ver en la alfombra roja diseños como los vestidos Mondrian de Saint Laurent o creaciones inspiradas en la colección con la que John Galliano rindió homenaje a la relación de Christian Dior con el arte.

Aunque el concepto puede parecer ambiguo, el código de vestimenta es solo una guía y suele ser interpretativo. Un ejemplo es la gala de 2023, cuando Jared Leto homenajeó a la mascota de Karl Lagerfeld.

¿En dónde ver la MET Gala EN VIVO?

La MET Gala se podrá ver en vivo desde México a través de una transmisión gratuita. Para sintonizarla, solo debes acceder al canal de YouTube de Vogue:

Hora: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

16:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión: canal de YouTube de Vogue