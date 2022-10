Jared Leto interpretará al diseñador Karl Lagerfeld en biopic: ‘Siempre ha sido una inspiración’

El actor estadounidense Jared Leto, conocido por cintas como House of Gucci (2021) y Morbius (2022), regresará a la pantalla grande para interpretar al diseñador alemán Karl Lagerfled en una película biográfica.

El histrión lo anunció a través de sus redes sociales, compartió una fotografía de él mismo junto al diseñador y aseguró en su mensaje: “Karl siempre ha sido una inspiración para mí. Era un verdadero erudito, artista, innovador, líder y, lo más importante, un gran líder”, se lee.

Leto compartió que se reunió con el equipo del fallecido diseñador e “inmediatamente compartimos una visión creativa para elaborar una oda respetuosa para Karl mientras empujamos los límites artísticos que una película biográfica puede tener”.

El actor finaliza su revelación agradeciendo a las personas cercanas a Lagerfled, quienes serán productores ejecutivos de la producción, por la oportunidad de emprender el proyecto.

La cinta también contará con la participación de la cineasta Emma Ludbrook, de la productora Paradox, para asegurar que el proyecto sea una celebración del legado que dejó Karl Lagerfled en la industria de la moda.

La cinta de Karl Lagerfled será producida por personas que conocían al diseñador. (Foto: @karllagerfeld / @cesarsegarra_)

La polémica trayectoria de Karl Lagerfled

Lagerfled fue un diseñador alemán, nacido en 1933, que se convirtió en uno de los pioneros en revolucionar el mundo de la moda.

Desde temprana edad fue trasladado a Francia para que se enfocará en sus estudios y tiempo después comenzó su carrera en marcas de ropa de lujo. Se convirtió en un gran referente de la marca Fendi y Channel hasta su muerte en 2019.

Sin embargo, a pesar de su relevancia e influencia para diseñadores más jóvenes, Karl estuvo envuelto en algunas polémicas.

Varias de sus controversias están relacionadas con comentarios misóginos y gordofóbicos. Así lo han señalado varias celebridades como la actriz Jameela Jamil, quien recientemente declaró en un post de Instagram su desacuerdo acerca de que la próxima Met Gala tuviera como tema principal al diseñador alemán.

“Karl Lagerfeld es el tema de toda la Met Gala del próximo año. Este hombre… era de hecho, muy talentoso, pero usó su plataforma de una manera claramente odiosa, principalmente hacia las mujeres, tan repetidamente y hasta los últimos años de su vida, sin mostrar remordimiento, sin ofrecer expiación, sin disculpas, sin ayuda a los grupos a los que atacaba… no había explicación para sus arrebatos crueles”, escribió.

Una de las declaraciones de Lagerfeld más criticadas fue la que realizó en contra de Adele. De acuerdo con The Guardian en 2012 el diseñador señaló el peso de la cantante inglesa. Inclusive, en otra ocasión, habló en contra de los hombres con estatura baja.

Asimismo, en 2018, el diseñador criticó al movimiento Me Too y dijo a la revista internacional Numéro “estar harto”.

A pesar de todas sus frases polémicas, algunas se pueden hallar en el libro The World According to Karl: The Wit and Wisdom of Karl Lagerfeld, no ha habido un viraje respecto a algún cambio para la Met Gala de 2023.