André Jardine explica por qué se va del América: ‘Es un desgaste de 3 años’

André Jardine salió del Club América luego de tres años al frente del banquillo del equipo del futbol mexicano y explicó que su partida se debe a que fue desgastante ser el DT de ‘Las Águilas’.

“Fueron un desgaste de tres años, en el torneo (Clausura 2026) no tuvimos los resultados esperados. No logramos todos los objetivos que queríamos, con este tiempo al frente de un club como este se siente una gran presión”, declaró en la conferencia de este 4 de junio.

De acuerdo con André Jardine, hay pocos clubes en el mundo que piden una exigencia como la que sintió al ser DT del Club América.

André Jardine fue el DT que hizo tricampeón al Club América. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿A qué equipo llega André Jardine tras su salida del América? Esto sabemos de su futuro

André Jardine aseguró que se siente mexicano y por ello tiene el sueño llegar a la Selección Mexicana, y su salida de la escuadra de Coapa le permite “volver a creerlo”, pero fue cuidadoso con la respuesta y no confirmó ni descartó si busca llegar al Tri.

Entre sus declaraciones, reveló que sí lo buscó el Botafogo, de Brasil, pero nunca pensó en terminar su contrato de manera inesperada con los azulcremas. Además, por el momento no conoce su futuro, no descartó regresar a un equipo mexicano.

“El Club América no es el primer cuadro de México, es el que apostó por mí, pero también le tengo cariño al San Luis, que no fue fácil dejar (...) la carrera de entrenador es muy larga, el próximo paso va a ser aquí, no se me hace sentido irme, el futuro es incierto”.

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