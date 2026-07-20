Esthela Damián asegura que el ‘Guerrero del futuro’ consolidará el desarrollo económico

Esthela Damián considera que el crecimiento de Guerrero debe apoyarse en la capacidad técnica, la infraestructura moderna y la justicia económica.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, informó que el Eje 3 del proyecto “Guerrero del Futuro” contempla una ambiciosa estrategia de desarrollo económico, logístico y de comercio internacional diseñada para colocar los productos, el talento y la riqueza guerrerense en los mercados más competitivos del planeta.

Dijo que el tercer eje denominado “Guerrero hacia el Mundo” parte de la posición geográfica privilegiada del estado sobre el Pacífico mexicano, la cual ofrece condiciones estratégicas para integrarse a las cadenas globales de suministro y conectar de manera eficiente con Asia y América del Norte.

Los cuatro pilares estratégicos de “Guerrero hacia el Mundo”

Damián Peralta explicó que el Eje 3 del proyecto Guerrero del Futuro contempla una ruta de acción articulada en cuatro grandes vertientes:

1. Comercio Internacional:

Atracción de nuevas inversiones productivas e instalación de empresas nacionales e internacionales.

Desarrollo de parques industriales y simplificación administrativa para facilitar la inversión.

Integración de cadenas regionales de suministro e impulso de inversiones vinculadas al comercio con Asia y América del Norte.

2. Puertos y Logística:

Modernización de la infraestructura portuaria en Acapulco y Zihuatanejo para fortalecer la conectividad estratégica con el centro del país y la Cuenca del Pacífico.

Creación de plataformas logísticas para el movimiento de mercancías y desarrollo de corredores económicos vinculados al comercio internacional.

Proyectos estratégicos de alta competitividad para el estado.

3. Impulso a las Exportaciones:

Promoción y comercialización global de productos insignia como: mango, café, cacao, coco, maíz, mezcal y artesanías.

Posicionamiento bajo la premisa de que “el mundo debe conocer el talento y la riqueza que produce Guerrero”.

4. Denominaciones de Origen y Patrimonio Cultural:

Gestión para obtener nuevas Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

Certificación de productos regionales e impulso a marcas colectivas.

Internacionalización de productos locales y protección rigurosa del patrimonio cultural del estado.

“Es hora de poner el talento guerrerense en la cima del mercado global”

Damián Peralta enfatizó que el crecimiento de la entidad debe apoyarse en la capacidad técnica, la infraestructura moderna y la justicia económica para los productores.

“Guerrero lo tiene todo: una ubicación estratégica inmejorable sobre el Pacífico, puertos con potencial extraordinario y las manos trabajadoras de nuestra gente que produce el mejor mezcal, café, mango y artesanías del país. Con el Eje 3: Guerrero hacia el Mundo, le decimos a nuestros campesinos, artesanos e inversionistas que es momento de dar el salto global. Vamos a modernizar nuestros puertos, atraer inversiones y proteger la riqueza de nuestro patrimonio para construir, juntos y desde abajo, el Guerrero del Futuro”, concluyó.