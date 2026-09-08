Julián Quiñones, goleador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, es nominado al Balón de Oro

El América femenil y la mexicana Scarlett Camberos también fueron reconocidas con nominaciones al Balón de Oro 2026.

Julián Quiñones llevó sus goles del Mundial 2026 hasta la lista de candidatos al Balón de Oro: El delantero de la Selección Mexicana fue incluido entre los 30 nominados al premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada.

La nominación fue anunciada este martes 8 de septiembre, después de una campaña en la que el goleador de México destacó tanto con su club en Arabia Saudita como con el Tri durante la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Quiñones terminó el Mundial 2026 como el máximo goleador de la Selección Mexicana, con cuatro anotaciones, además de una asistencia. Su desempeño le permitió igualar a Luis ‘Matador’ Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández como los mexicanos con más goles en Copas del Mundo.

El delantero fue uno de los protagonistas del camino de México hasta los octavos de final, instancia donde el equipo dirigido por Javier Aguirre quedó eliminado tras perder 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Banorte.

La actuación de Quiñones también fue reconocida por los aficionados. En una encuesta nacional de El Financiero realizada después de la eliminación del Tri, el delantero obtuvo una calificación de 9.3, la más alta entre los jugadores mexicanos. Además, fue elegido como el futbolista favorito de la Selección Mexicana por 29 por ciento de las personas consultadas.

El humor mexicano 'inmortalizó' a Quiñones en las clásicas estampitas de santos. (Graciela López Herrera)

¿Qué futbolistas competirán con Julián Quiñones por el Balón de Oro 2026?

En la lista aparece también Lionel Messi que anunció su retiro de la Selección Argentina, y Ferran Torres, delantero que dio a España su segundo Mundial con el gol en tiempo extra en la final jugada en Nueva York/Nueva Jersey.

Los nominados al Balón de Oro 2026 son:

¿Cómo le fue a Julián Quiñones antes del Mundial 2026?

La Copa del Mundo no fue el único argumento de Quiñones durante la temporada. Antes del torneo, el atacante se proclamó campeón de goleo de la Saudi Pro League con el Al-Qadsiah.

El mexicano marcó 33 goles en 31 encuentros y registró cuatro asistencias. Cerró la temporada con un hat-trick en la goleada 5-1 sobre Al-Ittihad, resultado con el que aseguró el liderato individual de anotaciones.

Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, celebró la victoria de 2-0 ante la Selección de Ecuador. (Moisés Pablo Nava)

Quiñones terminó cuatro goles por encima de Cristiano Ronaldo. Su rendimiento se trasladó posteriormente a la Selección Mexicana. En el Mundial, Quiñones terminó con cuatro goles y se ubicó en el noveno puesto de la clasificación de anotadores del torneo.

La Bota de Oro fue para Kylian Mbappé, quien marcó 10 tantos, seguido por Lionel Messi con ocho. Jude Bellingham y Erling Haaland terminaron con siete cada uno.

Scarlett Camberos, jugadora del América, también es nominada al Balón de Oro femenil

México también tendrá representación entre las candidatas al Balón de Oro femenino. Scarlett Camberos, futbolista del América, fue incluida en la lista de nominadas al reconocimiento.

La organización del Balón de Oro destacó que Camberos disputó 47 partidos durante el periodo considerado, en los que consiguió 27 goles y siete asistencias. La mexicana conquistó con América la Concacaf W Champions Cup y el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Camberos tuvo participación directa en ambos títulos. En la final del Clausura 2026 contra Rayadas de Monterrey convirtió de penal el tercer gol del América en la victoria 3-0 que completó la remontada y entregó a las ‘Águilas’ su tercer campeonato de Liga MX Femenil.

Días después volvió a ser protagonista en el título internacional. América derrotó 5-3 al Washington Spirit en la final de la Concacaf W Champions Cup, encuentro en el que Camberos participó en jugadas ofensivas clave y marcó el quinto gol durante el tiempo agregado.

Con ese campeonato, América se convirtió en el primer equipo mexicano en conquistar la Concacaf W Champions Cup y completó el doblete después de ganar también el Clausura 2026.

La temporada histórica de las ‘Águilas’ también fue reconocida en las nominaciones: América Femenil compite por el premio al mejor club femenino del año, junto con Barcelona, Bayern Munich, Manchester City y OL Lyonnes.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres, ciudad que recibirá por primera vez la gala organizada por la revista France Football en colaboración con la UEFA.