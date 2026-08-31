Messi confirma su retiro de la Selección de Argentina: ‘Duele en el alma, pero es el momento’

Lionel Messi jugó con Argentina la final del Mundial 2026, partido que perdieron ante España.

Luego de meses complicados, marcados por perder el título del Mundial 2026 ante España y la muerte de su papá, Lionel Messi confirmó su retiro de la selección de Argentina.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, publicó en su cuenta de Instagram este lunes 31 de agosto.

Lionel Messi, campeón con la Albiceleste en Qatar 2022, argumentó que “vienen chicos muy grandes” para el relevo generacional en la Selección de Argentina.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”, declaró.

¿Messi ya había decidido su retiro tras perder la Copa del Mundo en EU?

La carta del retiro de Lionel Messi fue escrita el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026 que perdieron ante España, pero “después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes” del retiro, confirmó el futbolista.

“Gracias Dios por hacerme argentino”, afirmó. Messi disputó más de 200 partidos con la camiseta albiceleste, (incluyendo seis Mundiales), en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias.

Messi seguirá jugando a nivel clubes con el Inter Miami, equipo de la MLS con el que recién renovó contrato hasta el final de la temporada 2028. El fin de semana, el delantero anotó cuatro goles en la victoria 7-1 ante CF Montreal.

En la última Copa del Mundo, la sexta de su carrera, Messi jugó los ocho partidos y anotó ocho goles. Cerró su carrera en la selección como máximo artillero histórico con 21 goles en Mundiales y solo fue superado por Kylian Mbappe, máximo goleador de la competencia.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, remarcó.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, llora tras la derrota ante España en la final del Mundial en East Rutherford. (Stephanie Scarbrough/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

¿Por qué la muerte de su padre influyó en el retiro de Messi?

En pleno Mundial 2026, la familia de Lionel Messi se vio obligada a confirmar que Jorge “atravesaba una situación de salud”, esto después de la publicación de una noticia falsa sobre su fallecimiento

“Tanto me pediste que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, contó Messi en una carta publicada tras el fallecimiento de su padre.

“Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, contó.

Messi se mostró profundamente dolido por la derrota en la final del Mundial 2026 pues tenía la intención de dedicar el trofeo a su padre. “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”.

“No sé que voy a hacer sin vos, no sé como seguir (...) Yo solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, reveló el futbolista en esa carta.

Con información de AP y EFE