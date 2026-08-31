Madres buscadoras crean coro ‘Inolvidable’: ‘Para sacar nuestro dolor cantando’

Decenas de personas unieron sus voces a la música para expresar su dolor por sus familiares desaparecidos este domingo en Guadalajara, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada que se conmemora este 30 de agosto.

El coro ‘Inolvidable’ es el espacio en el que hombres y mujeres que pertenecen a colectivos de búsqueda, en el estado de Jalisco, han canalizado el dolor por perder a un ser querido y donde encontraron alivio y solidaridad de quienes afrontan la misma situación.

“Es una forma de sacar nuestro dolor cantando. Hace un año me integré al grupo y me siento un poco más acompañada con todas las mamás. (...) Somos muchas en una sola voz gritando por todos los desaparecidos. Estamos sufriendo el mismo dolor”, aseguró a EFE Yolanda Pérez, quien busca a su hijo Daniel Videla desde 2023.

El coro fue formado hace poco más de un año y este domingo se unió a las actividades organizadas por diversos colectivos para exigir la aparición de sus seres queridos y justicia por parte de las autoridades estatales y federales.

Esta organización se convirtió en una de las formas en que las víctimas de desaparición obtienen contención emocional y terapia ocupacional mediante el arte.

Madres buscadoras participan en el coro 'Inolvidable'. (EFE)

“Nos sirve como terapia y a la vez para llegar a la resiliencia porque sabemos que el dolor sí nos destroza, la mayoría (están) con enfermedades crónico degenerativas y el coro nos ayuda a sanar, a sacar nuestro dolor”, dijo Teresa Sánchez, quien recuperó los restos de su hijo después de 3 años de búsqueda.

Desde sus inicios, el coro hace que la música y la voz se conviertan en la vía para canalizar las emociones de quienes enfrentan un momento de desesperanza y les ayuda a hacer comunidad, afirmó en entrevista Miriam Rodriguez, facilitadora artística del coro.

“El canto en comunidad es una forma en la que puedes sentir empatía por el otro aunque no estés pasando por lo mismo, ellas se llaman ‘hermanas de dolor’ porque pasan por las mismas historias. El canto y el arte es una forma de sacar las emociones y los sentimientos pero encontrar unión entre ellas”, dijo.

Las integrantes interpretan canciones populares y religiosas y, sobre todo, composiciones propias que hablan del dolor, del duelo, de las dificultades de las labores de búsqueda y de la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

“Tus camisas las mantengo ahí guardadas/con la esperanza de que llegues para usarlas/ Buscadoras, buscadoras no se cansen de buscar/ que los restos de sus hijos por fin los encontrarán/ que no importa lo que digan, su lucha no está de más/ son guerreras que nunca se rendirán”, dice una de sus canciones.

El coro se ha presentado en algunos espacios y foros principalmente los que están relacionados con los derechos humanos, la desaparición forzada y la búsqueda de justicia. Saben que el canto también es una forma de dar a conocer sus historias más allá de las manifestaciones y pega de cédulas de búsqueda.

“Usamos el arte como una herramienta: políticamente denunciamos, socialmente visibilizamos y tratamos de sensibilizar y, personalmente para ellas (que) sanan”, aseguró la facilitadora artística.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas del gobierno federal, en México hay 132 mil 842 personas desaparecidas; el Estado de México es la entidad con más casos con 14 mil 330, seguida de Tamaulipas con 13 mil 826 casos y Jalisco con 12 mil 979.