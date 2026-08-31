‘No aceptaremos simulaciones’: Padres de los 43 exigen regreso del GIEI y apertura de archivos militares

Los padres de los 43 plantearon como una de sus principales demandas el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). (Cuartoscuro).

A pocos días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, sus padres denunciaron que las investigaciones permanecen prácticamente estancadas y cuestionaron la falta de resultados sustanciales para conocer el paradero de sus hijos y plantearon el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En un posicionamiento difundido previo al aniversario del caso, los familiares de los estudiantes señalaron que, pese a las promesas oficiales de esclarecimiento, la realidad muestra avances mínimos y acusaron al Estado mexicano de mantener una política de encubrimiento hacia las Fuerzas Armadas.

Mediante un comunicado, hicieron referencia a la reunión que sostuvieron el 27 de agosto pasado en Palacio Nacional con autoridades federales, en la que plantearon como una de sus principales demandas el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Consideraron indispensable la reincorporación de este grupo internacional para coadyuvar y supervisar de manera autónoma las líneas de investigación, al advertir que resulta insuficiente que las indagatorias dependan exclusivamente de herramientas tecnológicas y mecanismos oficiales.

Padres de los 43 exigen entrega de archivos militares

Los familiares también exigieron la entrega inmediata de más de 800 folios y registros militares que, afirmaron, fueron generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) durante septiembre de 2014 y que consideran fundamentales para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de ese año.

Acusaron además al gobierno federal de negarse a abrir de manera completa los expedientes en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que, sostuvieron, representa un incumplimiento de las promesas de verdad y justicia.

Madres y padres buscadores de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos salen de Palacio Nacional después de acudir por la mañana a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de las acciones para esclarecer el caso de la desaparición de los estudiantes. (Cuartoscuro).

“No aceptaremos simulaciones ni informes públicos parciales hasta que el último documento en poder de la Sedena sea puesto a disposición de la búsqueda de nuestros hijos”, advirtieron.

Aunque reconocieron las recientes acciones jurídicas contra exfuncionarios estatales de alto nivel, los padres enfatizaron que estos procedimientos no representan una respuesta suficiente mientras se desconozca el paradero de los 43 estudiantes.

Asimismo, demandaron a la Fiscalía General de la República fortalecer con pruebas contundentes los procesos judiciales existentes y ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes contra militares presuntamente implicados en el caso.

Los familiares señalaron que las detenciones no deben convertirse en “distractores políticos” frente a la ausencia de resultados que permitan conocer qué ocurrió con los estudiantes y dónde se encuentran.

A casi 144 meses de la desaparición de los normalistas, los padres expresaron su “profunda decepción y rechazo” ante lo que calificaron como una persistente opacidad del Estado mexicano.

Reiteraron que mantendrán su lucha hasta obtener verdad y justicia y advirtieron que no permitirán que los años transcurridos o los informes oficiales sustituyan la obligación del Estado de esclarecer el caso.