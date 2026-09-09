¿Recortes a Medicare? Bessent prepara plan para reducir el déficit de EU

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la administración Trump intentaría planificar una reducción del déficit presupuestario federal a través del Congreso para finales de este año si los demócratas logran obtener la mayoría en alguna de las cámaras en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Bessent afirmó que está trabajando con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, para elaborar un plan de consolidación fiscal que podría reducir el déficit presupuestario federal de Estados Unidos.

¿Qué pasaría si los demócratas ganan el Congreso de EU?

Si los demócratas ganan en las elecciones de mitad de mandato, “tendríamos que apresurarnos durante el periodo de transición, en lugar de poder tomarnos más tiempo”, dijo Bessent, refiriéndose al periodo de aproximadamente dos meses entre las elecciones del 3 de noviembre y el 3 de enero de 2027, cuando los nuevos miembros del Congreso toman posesión de sus cargos.

¿Qué propone Scott Bessent para reducir el déficit de Estados Unidos?

El déficit estadounidense ha aumentado en los últimos años, en parte debido al gasto derivado de la pandemia de Covid durante la primera administración de Trump y la posterior administración de Biden, así como por la promulgación de las prioridades legislativas del presidente Donald Trump, incluida su emblemática ley tributaria.

Si bien los republicanos controlan actualmente tanto la Cámara de Representantes como el Senado, perder el control de cualquiera de las dos cámaras significaría que los demócratas podrían bloquear la agenda legislativa del presidente Donald Trump durante el resto de su presidencia.

Con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo en su nivel más alto de las últimas décadas, Bessent ha tomado medidas poco convencionales para influir en los mercados de bonos, incluida la expansión prevista de un programa de recompra de bonos a largo plazo. También ha intervenido para respaldar el yen japonés.

Bessent no ha ofrecido muchos detalles públicos sobre el plan de consolidación, incluyendo si este incluiría recortes a programas de salud y prestaciones sociales como Medicare y la Seguridad Social, o planes para aumentar los impuestos. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno estadounidense está en camino de gastar casi 2 billones de dólares más de lo que ingresa este año.