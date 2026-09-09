¿Por qué el iPhone Duo es el smartphone más caro de Apple?

Apple también ofrece una versión con 512 gigabytes por 2 mil 199 dólares y una configuración de un terabyte por 2 mil 599 dólares. (Foto: EFE)

El nuevo iPhone Duo de Apple Inc., una innovación que representa un gran avance para la compañía, cuesta 3 mil 199 dólares en su configuración de mayor gama, estableciendo un récord para el precio de un teléfono inteligente de consumo masivo.

El dispositivo tiene un precio de mil 999 dólares para el modelo con 256 gigabytes de almacenamiento, pero la versión con 2 terabytes de espacio costará mil 200 dólares más.

Apple también ofrece una versión con 512 gigabytes por 2 mil 199 dólares y una configuración de un terabyte por 2 mil 599 dólares.

iPhone Duo pone a prueba los bolsillos de los consumidores

El Duo, el primer modelo plegable de Apple, pondrá a prueba la disposición de los consumidores a pagar precios elevados por un teléfono inteligente.

El dispositivo de 3 mil 199 dólares cuesta aproximadamente lo mismo que las computadoras portátiles MacBook Pro de Apple y se acerca al precio de 3 mil 699 dólares del visor Vision Pro, un producto que fracasó, en parte, debido al impacto de su elevado precio.

El dispositivo tiene un precio de mil 999 dólares para el modelo con 256 gigabytes de almacenamiento. EFE (STAN OLSZEWSKI/EFE)

¿Por qué es el iPhone más caro de Apple?

La complejidad de la ingeniería del teléfono y el costo de sus componentes llevaron su precio a nuevos niveles. El dispositivo cuenta con dos pantallas avanzadas y Apple tuvo que miniaturizar algunos elementos de nuevas maneras.

Mientras tanto, una grave escasez de chips de memoria ha disparado los costos para toda la industria de la electrónica de consumo.

En ese contexto, Apple todavía quería mantener el precio inicial por debajo del umbral psicológico de los 2 mil dólares. Sin embargo, las configuraciones de mayor capacidad ayudarán a mejorar sus márgenes.

¿Qué otros smartphones plegables hay?

Los competidores no están muy lejos. El precio base del iPhone Duo es apenas 100 dólares superior al del Pixel 11 Pro Fold de Alphabet Inc.’s Google y al Galaxy Z Fold8 de Samsung Electronics Co.

La configuración más cara del plegable de Samsung, el modelo Fold8 Ultra, alcanza los 2 mil 699 dólares. Pero ese teléfono ofrece menos almacenamiento que el iPhone Duo de mayor gama: un terabyte.

¿Cómo ayudará Apple a que los consumidores adquieran un iPhone Duo?

Apple intenta amortiguar el golpe con un nuevo programa de arrendamiento. Este permite a los clientes obtener el iPhone Duo básico por 57.99 dólares al mes, mientras que la versión de 2 terabytes tiene un precio de 92.81 dólares.

La compañía también está cobrando precios más altos a algunos consumidores en el extranjero.

El Duo, por ejemplo, parte de 2 mil 999 dólares canadienses (2 mil 172 dólares estadounidenses) y de 3 mil 499 dólares australianos (2 mil 525 dólares estadounidenses).

Apple intenta amortiguar el golpe con un nuevo programa de arrendamiento. EFE (STAN OLSZEWSKI/EFE)

Para el iPhone 18 Pro y Pro Max, Apple elevó ligeramente los precios, con un aumento de 100 dólares para cada modelo en Estados Unidos.

También incrementó en 100 dólares el precio de los modelos iPhone 16, 17e, 17 y Air, sin actualizar esos dispositivos. La compañía descontinuó los iPhone 17 Pro y Pro Max del año pasado. Apple no aumentó los precios de los AirPods ni del Apple Watch.

¿Cuánto costará el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en México?

En nuestro país, la preventa arrancará esta misma semana, el próximo sábado 12 de septiembre a las 6 de la mañana. Los teléfonos empezarán a distribuirse el viernes 18 de septiembre.

Los precios del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max son los siguientes:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

¿Cuánto costará el iPhone Duo en México?

Este nuevo modelo de iPhone tardará más tiempo en llegar al mercado. La preventa para México inicia el viernes 16 de octubre y los primeros teléfonos serán distribuidos una semana después, el 23 de octubre.

Rompe varios cochinitos porque el precio de arranque del iPhone Duo es de al menos 47,999 pesos.