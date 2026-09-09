¿Memo Ochoa filtró el iPhone 18 Pro Max? Esto sabemos sobre la presencia del mexicano en el Apple Event

El exportero Memo Ochoa habría filtrado el iPhone Pro Max antes de tiempo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, EFE).

Un video compartido mediante las redes sociales del exportero Guillermo Ochoa desde el Apple Park en Cupertino, California, desató especulaciones sobre una posible filtración del nuevo iPhone Pro horas antes del último Apple Event.

Y es que el exjugador de la Selección Mexicana estuvo entre los invitados especiales con motivo de la última presentación de productos la firma tecnológica.

¿Por qué señalan a Memo Ochoa de ‘filtrar’ el iPhone Pro antes de tiempo?

Todo ocurrió por un video subido a las historias de Memo Ochoa en lo que parece ser una comida especial para los invitados especiales de la marca en la tarde previa al Apple Event.

En los primeros instantes del video se podía ver una mesa y, sobre ella, se apreciaba un dispositivo con un acabado metálico rojizo y una funda rosa. El color del teléfono fue precisamente uno de los elementos que alimentó las sospechas, puesto que había circulado en redes sociales una foto de ese color para el nuevo iPhone.

Tras la presentación, se dio a conocer que los nuevos iPhone Pro y Pro Max estaría en colores negro, plata, glaciar y borgoña, este último muy similar al que se aprecia en el video subido por Ochoa.

La imagen que levantó sospechas (Foto: Captura de pantalla).

El seis veces mundialista, sin embargo, no negó ni confirmó si se trató de un pequeño ‘descuido’ previo a la presentación de lo nuevo de Apple. Tampoco bajó el video en cuestión pese a las especulaciones de una filtración.

Ochoa, además, subió fotos conviviendo con John Ternus, nuevo CEO de Apple, y, durante y después de la presentación, subió fotos en las que mostraba los nuevos productos de Apple y otra en la que luce el nuevo iPhone Duo, el primer plegable de la familia de productos de la firma de la ‘manzanita’.

¿Qué características tiene el iPhone 18 Pro y Pro Max?

Apple presentó el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max con cuatro colores distintos. Los modelos incorporan el chip A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros, y fueron diseñados para aprovechar Apple Intelligence y nuevas funciones del asistente virtual Siri.

En batería, el iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el Pro Max alcanza hasta 45 horas. Ambos integran una cámara principal Fusion de 48 megapixeles con apertura variable.

Los equipos llegan al mercado el 18 de septiembre. En México, el iPhone 18 Pro de 256 GB tiene un precio inicial de 29 mil 999 pesos, mientras que el iPhone 18 Pro Max de 256 GB parte de 31 mil 999 pesos.

Apple lanzó el nuevo iPhone Pro en cuatro colores. (Apple) (Apple)

¿Qué más presentó Apple en su evento? iPhone Duo brilla como la gran novedad

El Apple Event también incluyó el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la marca. Cerrado tiene una pantalla de 5.4 pulgadas y, al desplegarse, alcanza 7.6 pulgadas. En México, su precio inicial es de 47 mil 999 pesos; la preventa comienza el 16 de octubre y la venta general, el 23 de octubre.

Apple también presentó los AirPods 5, con mejoras en cancelación de ruido, audio y traducción en tiempo real; además de los relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4.