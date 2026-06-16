‘No le veo más sentido al futbol’: Memo Ochoa habla de su futuro después del Mundial

Guillermo Ochoa, arquero de la Selección Mexicana, explicó que gran parte de su vida ha estado marcada por los sacrificios que exige el futbol profesional. [Fotografía. Cuartoscuro]

Custodiar la portería de la Selección Mexicana no es tarea sencilla, y mucho menos en una Copa del Mundo. Guillermo Ochoa es consciente de que se encuentra en la recta final de su carrera profesional y recientemente reflexionó sobre los sacrificios que realizó durante más de dos décadas para defender el arco del tricolor.

Por ello, no pudo contener las lágrimas al escuchar una carta escrita por su hija Luciana, quien recordó el esfuerzo, la dedicación y las renuncias que marcaron el camino de su padre mientras representaba a México.

Durante la entrevista realizada por FIFA para la serie Cartas que unen, el arquero reflexionó sobre su trayectoria profesional y reconoció que la Selección Mexicana ha sido el motor que guio toda su carrera.

“La selección de México siempre ha sido en mi carrera y en mi vida ha sido mi brújula, ha sido mi dirección. Yo no entiendo mi carrera sin la selección. No sé qué sería de mi carrera sin la selección”, expresó.

Ochoa también dejó entrever que el Mundial de 2026 marcará el cierre de su carrera profesional, poniendo fin a una trayectoria de más de 22 años desde su debut con el América.

“Y ahora que termine la selección no le veo más sentido al futbol. No le veo más sentido al seguir jugando”, confesó.

¿Cuáles son los sacrificios que hizo Guillermo Ochoa para convertirse en guardameta?

El arquero de la Selección Mexicana explicó que gran parte de su vida ha estado marcada por los sacrificios que exige el futbol profesional. Recordó que desde los 10 años tuvo que renunciar a experiencias comunes para muchos jóvenes con el objetivo de perseguir su sueño de convertirse en futbolista.

“Son cosas que tan chiquito tienes que decidir y sacrificar. Viajes de colegio, viajes de generación, el poder ir a intercambiar a otro país para estudiar. Muchas cosas que uno se pierde”, relató.

Más adelante, destacó el papel que han tenido su familia y sus seres queridos para mantenerse durante tantos años en la élite del futbol.

“El hecho de poder conseguir estar aquí el día de hoy es mucho por ellos, por el apoyo y el respaldo que ellos me han dado. Sin ellos no lo hubiera podido lograr”, señaló.

Tras confirmar que el Mundial de 2026, marcará el final de su carrera, el guardameta aseguró sentirse satisfecho con todo lo que ha conseguido.

“He disfrutado cada momento aquí. Lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto”, afirmó.

Guillermo Ochoa disputa su sexta Copa del Mundo, una marca histórica que comparte con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Los tres futbolistas participaron por primera vez en el Mundial de Alemania 2006 y, dos décadas después, continúan ampliando su legado en el escenario más importante del futbol internacional.

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa disputó más de 150 partidos con la Selección Mexicana. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué le escribió la hija de Guillermo Ochoa?

La carta que detonó la emoción del arquero fue escrita por su hija Luciana, quien recordó que millones de personas conocen a Guillermo Ochoa por sus actuaciones en los Mundiales, pero para ella siempre será, antes que nada, su padre.

“Desde chiquita te he visto representar a México con muchísimo orgullo y también he visto todo el esfuerzo que hay detrás de eso”, escribió.

Luciana también recordó algunos de los sacrificios familiares que realizó el guardameta del equipo tricolor para cumplir con sus compromisos deportivos.

“Los viajes, los entrenamientos y los cumpleaños en los que no pudiste estar porque estabas trabajando por representar a México. Y aunque a veces no haya sido fácil, nunca te rendiste”, señaló.

La joven destacó que su padre está a punto de disputar una sexta Copa del Mundo, una marca histórica para el futbol mexicano, superando la legendaria marca de Antonio ‘La Tota’ Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado.

“Ahora estás a punto de jugar tu sexto Mundial. Eso está muy padre y muy divertido. También es algo que no todo el mundo puede decir”, escribió.

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa se retirará tras el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo ha sido la carrera de Ochoa con la Selección Mexicana y los Mundiales?

Guillermo Ochoa debutó con la Selección Mexicana en 2005 y desde entonces construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia del futbol nacional. A lo largo de más de dos décadas defendió la portería azteca en torneos internacionales, eliminatorias mundialistas y Copas del Mundo.

El arquero formó parte de los planteles que acudieron a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, aunque no tuvo participación en esos torneos. Su consolidación llegó en Brasil 2014, donde se convirtió en figura internacional gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres postes.

En particular, se llevó el aplauso de todo el mundo cuando fue la gran figura del empate sin goles ante Brasil. Sus atajadas frente a Neymar, Thiago Silva y Paulinho le dieron la vuelta al mundo y lo colocaron entre los mejores porteros de la competencia.

Cuatro años después volvió a brillar en Rusia 2018. Ochoa fue clave en la histórica victoria de México por 1-0 sobre Alemania, entonces campeona del mundo, gracias a una actuación sobresaliente que incluyó múltiples intervenciones ante el ataque alemán.

En Qatar 2022 volvió a dejar una imagen para la historia al detener un penal de Robert Lewandowski durante el empate sin goles frente a Polonia, una de las jugadas más recordadas de la participación mexicana en ese torneo.

Su sexta participación en el torneo resume la importancia que ha tenido Guillermo Ochoa para la Selección Mexicana y explica por qué considera que, cuando termine su historia con el Tri, también llegará el momento de cerrar su carrera profesional.