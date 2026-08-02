Tiroteo en EU: Atacante mata a tres personas en restaurante de comida rápida en Idaho

El agresor disparó con un rifle contras personas que se encontraban en el restaurante de comida rápida.

Tres personas murieron y otras siete resultaron heridas, algunas de gravedad, en un tiroteo el sábado 1 de agosto por la tarde en un restaurante In-N-Out Burger en el sur de Idaho, informó un portavoz de la ciudad de Twin Falls.

La policía que respondió al tiroteo encontró el cuerpo del presunto atacante en un área cerca del restaurante, indicó el oficial de información pública de la ciudad de Twin Falls, Josh Palmer. Dijo que no sabía si el sospechoso estaba incluido en el conteo de fallecidos.

Las autoridades aún trabajaban en notificar a los familiares de las víctimas, antes de publicar los nombres, edades u otros detalles sobre las personas heridas en el tiroteo, señaló Palmer. Algunas de las personas lesionadas están en estado crítico, agregó.

La policía aún intentaba determinar la identidad y el motivo del agresor, indicó el jefe de Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, en una conferencia de prensa más temprano el sábado.

“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado”, declaró Hicks. “Fue una escena muy caótica”.

¿Qué relataron los testigos del tiroteo en Idaho?

Palmer dijo que los investigadores aún estaban entrevistando a testigos del tiroteo. El restaurante está en una concurrida zona comercial y había cientos de personas allí cuando ocurrió alrededor de las 14:00 horas.

Lane Koehn, de 34 años, contó que estaba detenido en un semáforo cerca del In-N-Out cuando vio a una persona con un rifle tipo AR salir del autoservicio. Un hombre con una pistola empezó a disparar contra el tirador.

Luego vio a alguien con uniforme de In-N-Out arrastrar por el estacionamiento a una persona, también uniformada, que sangraba por una herida de bala en el pecho. El empleado, Koehn y el hombre con la pistola se quedaron hasta que llegaron los paramédicos para atenderla.

“Estaba bastante mal, pero no sé. Espero que haya sobrevivido”, expresó Koehn, quien señaló que la policía le indicó que evacuara porque el tiroteo no se había dado por terminado.

También dijo que el atacante disparó al menos tres o cuatro veces, y no estaba claro si alguien en particular fue el objetivo.

¿Cómo operó el tirador de Idaho?

Un video grabado por un conductor desde el otro lado de la calle captó a un tirador, que parecía estar vestido de negro, caminar hacia un auto blanco con un rifle largo, abrir la puerta del lado del conductor y el maletero. Luego la persona camina hacia el maletero y mete la mano dentro. En ese momento, el conductor que grabó el video se fue rápidamente, por temor a que el hombre estuviera sacando más armas.

Haley Dodaro, residente de Twin Falls, de 43 años, y su madre fueron a In-N-Out a almorzar el sábado por la tarde. Mientras esperaban en la fila del autoservicio, vieron a gente corriendo por la calle y a trabajadores saliendo a toda prisa del restaurante. Al principio, Dodaro pensó que podría haber un incendio, pero luego un hombre que dirigía el tráfico con un chaleco reflejante dijo que había un tirador.

“Así fue como supimos que había un tiroteo. La gente salía corriendo llorando y gritando. Fue muy aterrador”, escribió Dodaro en un mensaje de texto a The Associated Press.

Nayeli Rodríguez, de 40 años, de Burley, estaba dentro esperando a que llegaa su comida con sus hijas cuando oyó disparos desde la cocina. Un empleado dijo que era un tiroteo y les indicó a las personas que se tiraran al suelo. Rodriguez dijo que un hombre mayor trató de protegerla a ella y a sus hijas, y que estuvieron entre los últimos en salir corriendo.

“Tratábamos de alejarnos lo más que podíamos y unos ángeles nos dejaron subir a su auto”, dijo Rodríguez, también por mensaje de texto. “Dejé mi auto allí en el estacionamiento”.

El In-N-Out abrió apenas alrededor de una semana antes, el 24 de julio, como parte de la reciente expansión de la empresa a Idaho.

La policía dijo que varias personas fueron trasladadas al St. Luke’s Magic Valley Medical Center. La portavoz del hospital, Taylor Marschner, dijo en un comunicado que estaba “trabajando estrechamente con las fuerzas del orden y los servicios de emergencia mientras manejan la situación”.