‘Llegó a ser el número más marcado de México’: La historia de Ticketmaster en México

Aunque los boletos físicos siguen vigentes, en la actualidad la mayoría de ellos se ofrecen en formato digital. (Foto: Imagen generada con IA Gemini).

Tomar el teléfono, marcar al 53-25-9000, el número de Ticketmaster, y esperar a que un asesor contestara la llamada —muchas veces tras varios intentos— para comprar un boleto es un proceso que solo quienes vivieron esa época recuerdan.

Hoy ese método quedó atrás. Sin embargo, así comenzó la historia de Ticketmaster en México: entre taquillas físicas, filas kilométricas y ventas por teléfono.

“Las personas iban al inmueble, se formaban en taquilla. Todavía muchos tienen esos recuerdos de días de fila, campamentos y dormir afuera”, recordó Ana María Arroyo, directora general de Ticketmaster, durante un evento con el que la empresa celebró 35 años de operaciones en México.

Las personas hacían filas enormes en taquillas de inmuebles como el Auditorio Nacional para conseguir un boleto. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Cuándo llegó Ticketmaster a México?

Corría el año de 1991 cuando INXS anunció un concierto en la Ciudad de México. El recinto que la banda de rock eligió fue el Palacio de los Deportes, un evento que marcó un hito en la historia de los espectáculos en nuestro país.

No solo porque este fue el primer gran concierto que se realizó en este recinto, sino también porque marcó el inicio de la historia de Ticketmaster en México, ya que por primera vez la boletera se encargó de la venta de las entradas.

Un suceso que ahora podemos considerar vintage: los fans tenían que acudir a las taquillas físicas y hacer filas durante horas para asegurar sus boletos. Poco después se implementó un nuevo sistema.

“Se lanzaron los centros Ticketmaster, en algún momento había más de 300 a nivel nacional, y se lanza venta telefónica”, comparte Ana María Arroyo, quien agregó que adquirir las entradas también era un reto.

Los fans debían marcar al número telefónico y esperar hasta que un asesor estuviera libre para tomar la llamada. En caso de no tener respuesta, las personas colgaban y volvían a llamar, un proceso que repetían hasta tener éxito.

La línea aún vive en la memoria de toda una generación que recuerda a la perfección la marcación 53-25-9000: “Llegó a ser el número más marcado de todo México en algún momento de los 90″, comparte.

El Palacio de los Deportes tuvo el primer concierto con la venta de boletos a cargo de Ticketmaster. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo comenzó la venta de boletos en línea?

Para inicios de los 2000, todo cambió: Ticketmaster lanzó su página web y ofreció a las personas la posibilidad de comprar sus boletos en línea y recogerlos en los diferentes puntos de venta o llamar por teléfono.

Una transición gradual permitió que los fans pudieran, primero, imprimir sus boletos en casa y, después, tenerlos disponibles en sus celulares, una práctica que comenzó en 2010.

Ana María Arroyo compartió que, tras la pandemia por COVID-19, el regreso de los espectáculos experimentó un hecho sin precedentes: una gran cantidad de personas deseaba acudir a eventos en vivo.

“De la mano de esa demanda empiezan a ver actores que quieren tomar provecho de los fans vendiendo boletos falsos”, comparte. Fue así como surgió la idea de un boleto digital mucho más seguro.

Para 2023 se incorporó a la boletera la tecnología SafeTix, con la cual se evitan duplicaciones de entradas gracias a códigos de barras cambiantes, así como la posibilidad de transferir los boletos de cuenta a cuenta.

Pasar de las filas y los boletos físicos a las entradas digitales marcó los primeros 35 años de historia de la plataforma en México. Sin embargo, de cara al futuro, Ticketmaster continúa en busca de la innovación.

Desde la aplicación de herramientas de inteligencia artificial hasta nuevas formas de conectar con los fans y simplificar la compra de entradas en línea son algunas de las medidas que la compañía busca implementar y mejorar a corto plazo.

¿Qué hace Ticketmaster para combatir el fraude y la reventa?

Ana María Arroyo también comparte que se han tomado algunas medidas contra los fraudes y la reventa ilegal de entradas, dos problemas a los que fans de artistas como Bad Bunny, Shakira y BTS se han enfrentado.

“Un fraude es que te den un boleto que no te dé acceso al evento. Eso lo vemos mucho en redes sociales. En ese caso, tenemos campañas en las que decimos: nosotros somos la plataforma primaria; si tu boleto no está en una plataforma de Ticketmaster, no podemos garantizar su integridad”, comparte.

Además, para asegurar que los boletos lleguen a los fans, la directora general de Ticketmaster México asegura que se han implementado algunas medidas como:

Determinar con los artistas la cantidad máxima de entradas que se puede comprar por persona.

Protección contra ataques de bots.

Herramientas digitales que permitan evitar que se compren más entradas de las permitidas.

“Nosotros ponemos los candados para asegurar que esto no suceda. Sin embargo, hay algunos artistas que, dada la demanda, pueden generar situaciones de fraude”, aseguró Ana María Arroyo.