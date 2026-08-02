De la transmisión en vivo a la detención del ‘R1’: Esta es la cronología del caso de Valeria Márquez

Valeria Márquez fue una influencer que murió tras un ataque armado en su contra. (Foto: Ig: @v__marquez/ChatGPT)

La detención de Ramón Ángel “N”, alias ‘El R1’, dio un nuevo giro a la investigación por el asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurridos mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.

A más de un año del crimen, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones apuntan a que el líder de una célula criminal habría ordenado el asesinato de Valeria Márquez a petición de su hijo, Francisco “N”, quien mantenía una relación sentimental con la creadora de contenido y presuntamente la había amenazado en diversas ocasiones. Las autoridades continúan con las indagatorias para localizar al joven, quien permanece prófugo.

Valeria Márquez fue vinculada con el hijo de El R1, criminal detenido recientemente. (Foto: Ig @v__marquez)

Cronología del caso de Valeria Márquez

El 13 de mayo de 2025. Valeria Márquez se encontraba en su negocio Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, cuando inició una transmisión en vivo en redes sociales. Durante el video relató que horas antes un supuesto repartidor había acudido al salón para buscarla, pero se negó a dejar un paquete porque debía entregarlo personalmente, situación que le generó inquietud.

Minutos antes del ataque, mientras continuaba la transmisión, la influencer recibió distintos objetos, entre ellos una bebida y un peluche. En varias ocasiones expresó que deseaba retirarse del lugar, aunque permaneció en el establecimiento tras intercambiar mensajes con personas cercanas a ella.

Un hombre ingresó al salón de belleza de Valeria Márquez y, tras confirmar su identidad, le disparó. La agresión quedó registrada parcialmente en la transmisión en vivo antes de que el video fuera interrumpido. Paramédicos acudieron al sitio, pero confirmaron que la joven estaba muerta. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

El caso de Valeria Márquez generó una amplia atención en redes sociales y dio paso a una investigación. Durante ese periodo, las autoridades realizaron entrevistas, análisis de videos, peritajes y seguimiento a posibles vínculos relacionados con el entorno de la influencer.

El 30 de julio de 2026. Fuerzas federales detuvieron a Ramón Ángel “N”, alias ‘El R1’, identificado como líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque el operativo estaba relacionado con la investigación por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la captura permitió obtener nuevos indicios sobre el caso de la muerte de Valeria Márquez, donde se señala al ‘R1′ como autor intelectual.

Juan Carlos Huerta, corresponsal de El Financiero, informó que policías ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Iván Martín, ‘N’, por su presunta participación en el ataque contra la influencer Valeria Márquez.

De acuerdo a las investigaciones, él conducía el vehículo de color blanco que ayudó a escapar al autor material del crimen.

¿Qué se sabe de la relación entre Valeria Márquez y el hijo del ‘R1’?

Las investigaciones federales señalan que la influencer Valeria Márquez mantuvo una relación sentimental con Francisco “N”, identificado por las autoridades como hijo de Ramón Ángel “N”, alias ‘El R1’, presunto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la relación entre ambos terminó antes del feminicidio y, durante ese periodo, la influencer habría sido amenazada en diversas ocasiones por su expareja.

Las indagatorias también apuntan a que Francisco “N” presuntamente solicitó a su padre ordenar el asesinato de la creadora de contenido. No obstante, las autoridades aclararon que esta hipótesis debe ser acreditada con las pruebas que reúna la Fiscalía durante el proceso judicial.

¿Quién fue Valeria Márquez?

Valeria Márquez fue una influencer, modelo y empresaria originaria de Jalisco que tenía 23 años al momento de su muerte. En redes sociales compartía contenido relacionado con belleza, moda y estilo de vida, además de promocionar su salón Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan.

Su asesinato ocurrió durante una transmisión en vivo el 13 de mayo de 2025.