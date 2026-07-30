Asesinato de Carlos Manzo: Detienen a ‘R1’, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde

Carlos Manzo, quien había pedido más protección al Gobierno de México, fue ejecutado durante un festival en Uruapan en noviembre de 2025.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El titular de la Secretaría, Omar García Harfuch, detalló que la captura se logró tras meses de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con el funcionario, Ramón Ángel “N” es señalado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales consideradas entre las más violentas y vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en diversas regiones de Michoacán y Jalisco.

¿Quién es ‘R1’, presunto líder de ‘Los Rs’?

En un mensaje en redes sociales, Omar García Harfuch, aseguró que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, encabeza la organización criminal conocida como “Los Rs”, grupo que opera en municipios como Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, además de tener presencia en Jalisco.

Las autoridades federales vinculan a esta célula con actividades ilícitas como extorsión, homicidios y tráfico de drogas.

De acuerdo con la SSPC, las operaciones de este grupo criminal han afectado directamente a productores, empresarios y familias de distintas regiones de Michoacán, donde la extorsión se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad.

Van 31 detenidos por el homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que con la captura de “R1” suman ya 31 personas detenidas relacionadas con el homicidio del exalcalde de Uruapan.

La detención fue resultado de una operación coordinada entre la SSPC, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las imputaciones específicas que enfrentará el detenido ni sobre los siguientes pasos del proceso judicial.

En unos momentos más información...