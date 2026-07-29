Watermelon Sugar... ¿matcha? Esta es la cafetería que Harry Styles visitó en CDMX

Harry Styles pidió una bebida sencilla durante su visita a Hema: un Matcha Latte con leche de almendras. (Foto: Pexels/ Shutterstock)

Matcha preparado de la manera tradicional, buen café e infusiones componen el menú de Hema, una cafetería que ahora forma parte de la ruta gastronómica de Harry Styles, quien pasea por la Ciudad de México previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

La primera parada del intérprete de Watermelon Sugar fue en la taquería Orinoco, donde fue visto disfrutando de los platillos del restaurante en el que también han comido otras celebridades, como la cantante Dua Lipa.

Y, ‘para bajar el taco’, Harry Styles acudió a Hema, un lugar que nació bajo la idea de unir el café y el matcha en un solo espacio.

¿Cuál es la historia de Hema, a donde fue Harry Styles?

Hema fue fundada por Sofía, una joven que disfruta visitar diferentes cafeterías tanto en México como en otras partes del mundo, por lo que tuvo la idea de abrir su propio espacio bajo un concepto muy especial, tomando en cuenta su experiencia.

“Me di cuenta de algo: cuando sales con amigos, cada uno tiene un antojo diferente. Está quien quiere café y quien prefiere matcha… y terminan yendo a distintos lugares porque es muy raro encontrar uno donde ambos estén realmente bien preparados”, comentó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Así nació Hema, como una alternativa que ofrece ambos productos elaborados con la mejor calidad: “Un lugar donde el matcha y el café se preparan con el mismo cariño”, compartió Sofía.

Harry Styles acudió a Hema por un matcha latte. (Foto: Cortesía Netflix Press)

El nombre también es especial para su fundadora, ya que al abrir la cafetería pensó en una denominación con la que pudiera conectar, por lo que comenzó a jugar con los nombres de sus seres queridos.

“Mi papá se llama Héctor, mi mamá se llama María. Entonces tomé las iniciales de sus nombres (...) Mis papás me han dado todo, me hizo sentido y suena bien. Así nació el nombre de Hema”, compartió.

Tal como muestran sus publicaciones, Hema abrió en enero de este año, tras meses de planeación en los que Sofía adaptó un pequeño local en la colonia Roma para inaugurar su negocio.

¿Cuánto cuesta ir a Hema, donde Harry Styles pidió un matcha?

Hema tiene una característica particular: en su menú únicamente ofrecen bebidas. Aunque su fuerte es el matcha y el café, también hay infusiones, además de chocolate.

Los precios van de los 50 pesos por un espresso de especialidad a los 100 pesos por bebidas como el Matcha Horchata. A las bebidas se les pueden añadir extras, como leche vegetal, jarabe de vainilla, reducción de fresa y carga de espresso, con un costo adicional de entre 5 y 35 pesos.

Los precios de Hema son los siguientes, de acuerdo con un menú compartido en Google Maps.

Matcha bar

Usucha: 75 pesos

Matcha Americano: 75 pesos

Yuzu Matcha Tonic: 120 pesos

Matcha Latte: 90 pesos

Vainilla Matcha Latte: 95 pesos

Hojicha Latte: 80 pesos

Coco Matcha: 95 pesos

Blueberry Matcha Latte: 100 pesos

Matcha Horchata: 100 pesos

Especiales con café

Moka: 80 pesos

Dirty Chai: 85 pesos

Dirty Matcha: 95 pesos

Vainilla Latte: 80 pesos

Espresso Tonic: 80 pesos

Espresso: 50 pesos

Americano: 55 pesos

Piccolo: 55 pesos

Latte: 75 pesos

Ni matcha ni café

Masala Chai: 80 pesos

Lemongrass Chai: 90 pesos

Golden Milk: 85 pesos

Infusiones: 70 pesos

Chocolate: 70 pesos

Cold Brew Series

Cold Brew: 75 pesos

Cold Brew Latte: 80 pesos

Yuzu Brew: 100 pesos

Leches y endulzantes

Leche vegetal: 10 pesos

Leche Oatly: 20 pesos

Jarabe de vainilla: 10 pesos

Reducción de fresa: 15 pesos

Reducción de mora azul: 15 pesos

De acuerdo con la cuenta de Instagram Postreando, que acudió a Hema para pedir la misma bebida que el intérprete de As It Was, Harry Styles ordenó un Matcha Latte con leche de almendras, el cual tuvo un costo total de 100 pesos.

¿En dónde está la cafetería a la que fue Harry Styles en CDMX?

Hema se encuentra en la calle Chihuahua número 142, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La cafetería abre todos los días en los siguientes horarios: