Watermelon Sugar... ¿matcha? Esta es la cafetería que Harry Styles visitó en CDMX

Matcha preparado de la manera tradicional, buen café e infusiones componen el menú de Hema, una cafetería que ahora forma parte de la ruta gastronómica de Harry Styles, quien pasea por la Ciudad de México previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.
La primera parada del intérprete de Watermelon Sugar fue en la taquería Orinoco, donde fue visto disfrutando de los platillos del restaurante en el que también han comido otras celebridades, como la cantante Dua Lipa.
Y, ‘para bajar el taco’, Harry Styles acudió a Hema, un lugar que nació bajo la idea de unir el café y el matcha en un solo espacio.
¿Cuál es la historia de Hema, a donde fue Harry Styles?
Hema fue fundada por Sofía, una joven que disfruta visitar diferentes cafeterías tanto en México como en otras partes del mundo, por lo que tuvo la idea de abrir su propio espacio bajo un concepto muy especial, tomando en cuenta su experiencia.
“Me di cuenta de algo: cuando sales con amigos, cada uno tiene un antojo diferente. Está quien quiere café y quien prefiere matcha… y terminan yendo a distintos lugares porque es muy raro encontrar uno donde ambos estén realmente bien preparados”, comentó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.
Así nació Hema, como una alternativa que ofrece ambos productos elaborados con la mejor calidad: “Un lugar donde el matcha y el café se preparan con el mismo cariño”, compartió Sofía.
El nombre también es especial para su fundadora, ya que al abrir la cafetería pensó en una denominación con la que pudiera conectar, por lo que comenzó a jugar con los nombres de sus seres queridos.
“Mi papá se llama Héctor, mi mamá se llama María. Entonces tomé las iniciales de sus nombres (...) Mis papás me han dado todo, me hizo sentido y suena bien. Así nació el nombre de Hema”, compartió.
Tal como muestran sus publicaciones, Hema abrió en enero de este año, tras meses de planeación en los que Sofía adaptó un pequeño local en la colonia Roma para inaugurar su negocio.
¿Cuánto cuesta ir a Hema, donde Harry Styles pidió un matcha?
Hema tiene una característica particular: en su menú únicamente ofrecen bebidas. Aunque su fuerte es el matcha y el café, también hay infusiones, además de chocolate.
Los precios van de los 50 pesos por un espresso de especialidad a los 100 pesos por bebidas como el Matcha Horchata. A las bebidas se les pueden añadir extras, como leche vegetal, jarabe de vainilla, reducción de fresa y carga de espresso, con un costo adicional de entre 5 y 35 pesos.
Los precios de Hema son los siguientes, de acuerdo con un menú compartido en Google Maps.
Matcha bar
- Usucha: 75 pesos
- Matcha Americano: 75 pesos
- Yuzu Matcha Tonic: 120 pesos
- Matcha Latte: 90 pesos
- Vainilla Matcha Latte: 95 pesos
- Hojicha Latte: 80 pesos
- Coco Matcha: 95 pesos
- Blueberry Matcha Latte: 100 pesos
- Matcha Horchata: 100 pesos
Especiales con café
- Moka: 80 pesos
- Dirty Chai: 85 pesos
- Dirty Matcha: 95 pesos
- Vainilla Latte: 80 pesos
- Espresso Tonic: 80 pesos
- Espresso: 50 pesos
- Americano: 55 pesos
- Piccolo: 55 pesos
- Latte: 75 pesos
Ni matcha ni café
- Masala Chai: 80 pesos
- Lemongrass Chai: 90 pesos
- Golden Milk: 85 pesos
- Infusiones: 70 pesos
- Chocolate: 70 pesos
Cold Brew Series
- Cold Brew: 75 pesos
- Cold Brew Latte: 80 pesos
- Yuzu Brew: 100 pesos
Leches y endulzantes
- Leche vegetal: 10 pesos
- Leche Oatly: 20 pesos
- Jarabe de vainilla: 10 pesos
- Reducción de fresa: 15 pesos
- Reducción de mora azul: 15 pesos
De acuerdo con la cuenta de Instagram Postreando, que acudió a Hema para pedir la misma bebida que el intérprete de As It Was, Harry Styles ordenó un Matcha Latte con leche de almendras, el cual tuvo un costo total de 100 pesos.
¿En dónde está la cafetería a la que fue Harry Styles en CDMX?
Hema se encuentra en la calle Chihuahua número 142, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La cafetería abre todos los días en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
- Sábado: de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
- Domingo: de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.