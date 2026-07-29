Le daban una ‘millonada’ por no actuar: Esto sabemos de ‘Yo soy Rocky’, la historia de Sylvester Stallone

Antes de convertirse en una de las mayores figuras del cine de acción, el actor Sylvester Stallone enfrentó una decisión que pudo cambiar la historia de Hollywood. Cuando presentó el guion de la película Rocky, varios productores le ofrecieron dinero para que cediera el papel principal a un actor famoso.

Stallone, entonces un actor desconocido en Hollywood, sin estabilidad económica y con pocas oportunidades en la industria, rechazó las ofertas. Esto es el eje de la película Yo soy Rocky (I Play Rocky), cinta que llega a cines para contar cómo esa apuesta personal terminó por convertirlo en una estrella mundial.

¿De qué trata ‘Yo soy Rocky’, la historia que narra cómo Stallone se volvió una estrella mundial?

La cinta no adapta una nueva historia del boxeador de Filadelfia, sino que reconstruye los acontecimientos reales que dieron origen a Rocky (1976), considerada una de las películas deportivas más importantes de la historia.

Dirigida por Peter Farrelly, ganador del Oscar por Green Book, la producción sigue a un joven Sylvester Stallone mientras intenta convencer a Hollywood de protagonizar y producir el guion que escribió para que él interpretara a Rocky Balboa.

De acuerdo con la sinopsis, un actor desconocido, rechazado una y otra vez, apuesta todo por sí mismo porque cree que no solo nació para escribir Rocky, sino también para convertirse en él.

La historia real detrás de Sylvester Stallone que inspira ‘Yo soy Rocky’

La anécdota que da sentido a la película ocurrió cuando varios estudios mostraron interés por comprar el libreto. Sin embargo, los ejecutivos querían que una estrella consolidada encabezara el proyecto.

De acuerdo con Fox News, las ofertas llegaron a alcanzar los 360 mil dólares, una gran cantidad para mediados de los años 70 y que actualmente equivaldría a unos 2 millones de dólares.

Para un actor prácticamente sin dinero, aceptar parecía la decisión lógica. No obstante, Stallone se mantuvo firme y respondió que vendería el guion únicamente si él interpretaba al protagonista.

Aquella postura puso en riesgo toda la negociación, hasta que los productores Robert Chartoff e Irwin Winkler aceptaron la condición, aunque con un presupuesto cercano al millón de dólares y un salario mucho menor para el propio Stallone.

La película original se filmó en apenas 28 días y con recursos limitados. Algunas secuencias incluso tuvieron que grabarse con métodos improvisados para reducir costos.

Pese a ello, Rocky se convirtió en un fenómeno mundial. La cinta recaudó más de 225 millones de dólares en taquilla, obtuvo diez nominaciones al Oscar y ganó tres estatuillas, incluidas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Montaje.

Stallone consiguió nominaciones como Mejor Actor y Mejor Guion Original, algo atípico para un artista que prácticamente era un desconocido meses antes del estreno.

El éxito dio origen a una de las franquicias más exitosas del cine, integrada por las películas de Rocky y posteriormente por la saga Creed.

El propio Sylvester Stallone reaccionó al lanzamiento del tráiler con un mensaje en redes sociales, donde felicitó al elenco y expresó su entusiasmo por ver cómo la historia de los inicios de su carrera cobra vida en la pantalla grande, aunque no participa directamente en la producción del filme.

¿Quiénes participan en ‘Yo soy Rocky’? Elenco de la película

Anthony Ippolito, conocido por interpretar a Al Pacino en The Offer, da vida al joven Sylvester Stallone. El reparto también incluye a:

Anthony Ippolito como Sylvester Stallone

AnnaSophia Robb como Sasha Czack

Stephan James como Carl Weathers

Matt Dillon

Toby Kebbell

Tracy Letts

Jay Duplass

Kiki Seto

Robert Morgan

La dirección corre a cargo de Peter Farrelly, mientras que el guion fue escrito por Peter Gamble.

¿Cuándo se estrena la película ‘Yo soy Rocky’ en cines?

Amazon MGM Studios estrenará Yo soy Rocky en cines de Estados Unidos en noviembre de 2026, coincidiendo con el 50 aniversario del lanzamiento de Rocky. Además, la película tendrá una presentación previa en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde formará parte de las proyecciones especiales.

En Latinoamérica y México, Diamond Films distribuye la cinta aún sin fechas confirmadas, pero rondarán entre finales de 2026 e inicios de 2027. Cadenas como Cinépolis y Cinemex ya confirmaron que contarán próximamente con la cinta en su cartelera.