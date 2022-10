Sylvester Stallone se arrepiente de casi divorciarse: ‘Una lección difícil de aprender’

Sylvester Stallone se reconcilió con su esposa Jennifer Flavin tras una crisis matrimonial luego de 25 años de casado, razón por la cual ella solicitó formalmente el divorcio, aunque decidieron echar marcha atrás a la drástica decisión.

Sin embargo, quien diera vida a Rocky Balboa reveló lo que aprendió tras el bache en su vida personal y la lección que el proceso le dejó sobre su familia.

“Digamos que fue un momento muy tumultuoso. Hubo un despertar de lo que era más valioso que nada, que es mi amor por mi familia. Tiene prioridad sobre mi trabajo y esa fue una lección difícil de aprender”, dijo en entrevista con The Sunday Times.

Después de tapar el tatuaje de la exmodelo, con quien llegó al altar en junio de 1997, para poner un perro, Stallone habló de los arrepentimientos que le han dejado su éxito en Hollywood.

¿De qué se arrepiente Sylvester Stallone?

Stallone considera que no estuvo presente durante el crecimiento de sus hijas Sophia, de 26 años, Sistine, de 24, y Scarlet, de 20. “Me arrepiento de haber sido un padre ausente. No presté demasiada atención cuando mis hijas estaban creciendo”, comentó.

Ahora, el productor y director estadounidense, de 76 años, reconoce la importancia que le dio a ser considerado uno de los actores de acción más importantes para la industria del cine. “Estaba muy centrado en mi carrera y ahora pienso: ‘Está bien, no tengo mucho camino por delante y quiero comenzar a preguntarles sobre sus vidas’”.

Durante su comunicación con sus hijas, ha habido cambios positivos al mostrar interés sobre sus actividades. “Ahora les pregunto sobre su día y, al principio, me respondían con monosílabos. Hasta que un día una de ellas me dijo: ‘Estaba pensando en ti’. Dios mío, nunca antes en mi vida había oído eso. Cuando una hija sabe que te importa, está allí para siempre”.