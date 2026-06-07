Descartan que Pemex este detrás de la mancha aceitosa en Bahía Manzanillo

Pemex participa en las acciones de mitigación y limpieza en el derrame de aceite en Bahía Manzanillo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que continúan las acciones de seguimiento derivadas de la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en aguas de la Bahía de Manzanillo.

Los trabajos de atención en coordinación con diferentes dependencias permitieron recuperar el material observado, por lo que las actividades en curso se enfocan en el monitoreo y la verificación de las condiciones ambientales de la zona.

Los días 4 y 5 de junio, personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, Protección Civil, autoridades estatales y Pemex realizaron inspecciones y recorridos conjuntos en la Terminal Marítima de Manzanillo y sus áreas de influencia.

Como resultado de las verificaciones terrestres, marítimas y aéreas realizadas durante esos recorridos, no se identificaron anomalías operativas, fugas ni evidencia que permita establecer, hasta el momento, una relación entre la infraestructura de Pemex y los hechos observados en la bahía.

Asimismo, Pemex participa en las acciones de mitigación y limpieza mediante el suministro de barreras de contención, cordones oleofílicos, material absorbente y otros recursos, en coordinación con las autoridades participantes que dan seguimiento a las investigaciones para determinar el origen del material.

Cabe señalar que la Secretaría de Marina, a través del Departamento de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM), interpuso una denuncia ante las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y, en su caso, se determinen las responsabilidades que procedan.

Adicionalmente, como parte de los procedimientos implementados por la Asipona Manzanillo se establecieron recorridos de inspección y vigilancia marítima, así como monitoreos, con el objetivo de supervisar permanentemente la zona e identificar oportunamente cualquier situación que pudiera contravenir la normatividad vigente.

Pemex reitera su compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de sus operaciones y la colaboración institucional para la atención de este evento