Mancha de aceite amenaza: Nuevas imágenes muestran otro posible accidente de Pemex en Manzanillo

Una mancha aceitosa apareció en las costas de Manzanillo. Pemex indicó que investiga la fuente del contaminante.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el miércoles 3 de junio que realiza inspecciones en su Terminal Marítima de Manzanillo con el fin de contribuir a la identificación del origen de la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en aguas de la Bahía de Manzanillo, Colima.

El día de mañana se tiene programada una inspección de ductos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ASIPONA y Protección Civil.

Como parte de las acciones, personal de Resguardo Marítimo Federal, de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo, de la Secretaría de Marina y de Pemex realizaron recorridos de verificación en muelles, ductos playeros y demás instalaciones de la terminal marítima.

Las revisiones efectuadas los días 2 y 3 de junio reportaron que las instalaciones operan en condiciones normales y sin evidencia de afectaciones o incidentes asociados al evento.

Pemex mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Marina, ASIPONA Manzanillo y las autoridades correspondientes para apoyar las acciones de seguimiento e investigación.

“Petróleos Mexicanos reitera su compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad de sus operaciones y la atención oportuna de cualquier situación que pudiera representar un riesgo para las comunidades y ecosistemas donde desarrolla sus actividades”, indicó la empresa.

Los colectivos ‘Salvemos Coyutlán’ y ‘Pesca Manzanillo’ informaron a través de sus redes sociales que durante las primeras horas del pasado 2 de junio, se reportó un derrame de hidrocarburo (identificado preliminarmente como alguna variedad de diésel) que brilla sobre la superficie marina en la zona centro de Manzanillo.

“Nuestros compañeros pescadores han documentado cómo el combustible, descrito como una mancha multicolor de espesor considerable, se dispersó por zonas críticas como el Malecón del Espíritu Santo, Malecón San Pedrito, La Perlita e incluso en las inmediaciones de la Terminal para Cruceros”, denunciaron los colectivos.

Argumentaron que, a pesar de que el reporte fue entregado a las autoridades de la Marina desde la madrugada, el origen del vertido sigue siendo desconocido y la mancha persiste, acompañada de un penetrante olor a hidrocarburo.

Según imágenes recabadas, se aprecia la distribución de la mancha de hidrocarburo, desde el Puerto Interior de Manzanillo hasta la Terminal de Cruceros, pasando por la Playa San Pedrito y sitios intermedios mencionados, con una superficie aproximada de afectación de 47 hectáreas en ese momento.

De manera oficial, Pemex registró 36 incidentes de fugas y derrames (16 en oleoductos y 20 en instalaciones industriales) durante 2025, de los cuales uno de ellos tuvo un impacto moderado, lo que significa que se derramaron alrededor de 10 metros cúbicos de producto y se afectó un área de 10 mil metros cuadrados, según el reporte 20-F entregado por la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

En abril de este año, Pemex aceptó que fue el culpable del derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México a inicios de febrero, ya que tuvo como origen un oleoducto de 36 pulgadas del activo Abkatún-Pol-Chuc, cuya fuga fue ocultada por personal operativo, lo que derivó en la separación de funcionarios responsables.