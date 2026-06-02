‘Lluvia’ de sanciones en Pemex, AIFA, ISSSTE y más dependencias: Suspenden e inhabilitan a 13 funcionarios

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de nueva cuenta “repartió” sanciones contra 13 personas servidoras públicas adscritas a dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Banjército.
Las sanciones obedecen a diversas faltas no graves que van desde omisiones en el servicio público hasta irregularidades administrativas y conductas indebidas.
De acuerdo con el comunicado oficial, las sanciones fueron determinadas por los Órganos Internos de Control correspondientes y se aplicaron bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de cada caso, en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Lista de funcionarios sancionados en Pemex, ISSSTE, AIFA y más
Pemex
- Inhabilitación por 1 año a Hilario M., gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, por no realizar acta entrega al concluir su cargo.
- Suspensión de 30 días a Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no realizar acta entrega del encargo temporal.
- Suspensión de 15 días a Gabriela P., jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por no documentar la falta de entrega de su puesto en 2025.
ISSSTE
- Suspensión de 15 días a Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación de Veracruz, y a América M., jefa de departamento en la Subdelegación Aguascalientes, por no realizar acta entrega al concluir su cargo en 2023.
AIFA / Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
- Suspensión de 15 días a Gibrán C., jefe de departamento de Mercadotecnia, por incurrir en faltas de respeto hacia una compañera en 2025.
- Suspensión de 6 días a Jorge A., técnico en Combustibles, por dañar una instalación provocando un derrame de combustible en 2025.
- Suspensión de 6 días a Jorge M., técnico en Combustibles, por provocar un derrame de combustible en 2025.
Salud
- Suspensión de 30 días a Karen R., médico general “A”; a Graciela M., a Joaquín L. y a Edén L., médicos especialistas “A” en el Hospital General de México, por omitir la hospitalización de una paciente agravando su padecimiento y por no asesorar a médicos residentes de Urgencias en 2022.
Banjercito
- Amonestación Pública a Gustavo V., subdirector de la Coordinación de Archivo, por no gestionar la actualización de las guías de archivo institucionales en 2023 y 2024.
La dependencia federal reiteró que todas las sanciones se sustentan en investigaciones de los Órganos Internos de Control y que las personas sancionadas cuentan con derecho a impugnar las resoluciones. En caso de hacerlo, la autoridad aseguró que defenderá sus determinaciones conforme a derecho.
Asimismo, la Secretaría destacó que estas medidas forman parte de su política de fortalecimiento de la integridad pública, la transparencia y el combate a la corrupción en la administración federal.