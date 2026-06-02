‘Lluvia’ de sanciones en Pemex, AIFA, ISSSTE y más dependencias: Suspenden e inhabilitan a 13 funcionarios

Un total de 13 funcionarios de Pemex, ISSSTE, AIFA y otras dependencias federales fueron sancionados por Órganos Internos de Control.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de nueva cuenta “repartió” sanciones contra 13 personas servidoras públicas adscritas a dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Banjército.

Las sanciones obedecen a diversas faltas no graves que van desde omisiones en el servicio público hasta irregularidades administrativas y conductas indebidas.

De acuerdo con el comunicado oficial, las sanciones fueron determinadas por los Órganos Internos de Control correspondientes y se aplicaron bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de cada caso, en apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Lista de funcionarios sancionados en Pemex, ISSSTE, AIFA y más

Pemex

Inhabilitación por 1 año a Hilario M. , gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, por no realizar acta entrega al concluir su cargo.

, gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, por no realizar acta entrega al concluir su cargo. Suspensión de 30 días a Lourdes C. , coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no realizar acta entrega del encargo temporal.

, coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no realizar acta entrega del encargo temporal. Suspensión de 15 días a Gabriela P., jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por no documentar la falta de entrega de su puesto en 2025.

ISSSTE

Suspensión de 15 días a Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación de Veracruz, y a América M., jefa de departamento en la Subdelegación Aguascalientes, por no realizar acta entrega al concluir su cargo en 2023.

AIFA / Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

Suspensión de 15 días a Gibrán C. , jefe de departamento de Mercadotecnia, por incurrir en faltas de respeto hacia una compañera en 2025.

, jefe de departamento de Mercadotecnia, por incurrir en faltas de respeto hacia una compañera en 2025. Suspensión de 6 días a Jorge A ., técnico en Combustibles, por dañar una instalación provocando un derrame de combustible en 2025.

., técnico en Combustibles, por dañar una instalación provocando un derrame de combustible en 2025. Suspensión de 6 días a Jorge M., técnico en Combustibles, por provocar un derrame de combustible en 2025.

Salud

Suspensión de 30 días a Karen R., médico general “A”; a Graciela M., a Joaquín L. y a Edén L., médicos especialistas “A” en el Hospital General de México, por omitir la hospitalización de una paciente agravando su padecimiento y por no asesorar a médicos residentes de Urgencias en 2022.

Banjercito

Amonestación Pública a Gustavo V., subdirector de la Coordinación de Archivo, por no gestionar la actualización de las guías de archivo institucionales en 2023 y 2024.

La dependencia federal reiteró que todas las sanciones se sustentan en investigaciones de los Órganos Internos de Control y que las personas sancionadas cuentan con derecho a impugnar las resoluciones. En caso de hacerlo, la autoridad aseguró que defenderá sus determinaciones conforme a derecho.

Asimismo, la Secretaría destacó que estas medidas forman parte de su política de fortalecimiento de la integridad pública, la transparencia y el combate a la corrupción en la administración federal.