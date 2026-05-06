Secretaría Anticorrupción multa con 643 mil pesos e inhabilitación a empresa por ‘engañar’ al IMSS

El Órgano Interno de Control del IMSS se encargó de la sanción contra HIMA Promotions.

Por proporcionar información falsa para una adjudicación directa para adquirir medicamentos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno multó e inhabilitó a la empresa HIMA Promotions.

La sanción de 643 mil 188 pesos, impuesta a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se debe a que para la adjudicación directa utilizaron una carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario.

Además, la inhabilitación será de un año, por lo que HIMA Promotions no podrá participar, por sí o mediante inventarios, en procedimientos de contratación, además de celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

Tras la notificación de la sanción el pasado 13 de abril, las autoridades informaron que HIMA Promotions ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) presentó el circular contra HIMA en el que las empresas públicas del Estado “deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa HIMA Promotions”.

El circular también indica que deben abstenerse de “recibir propuestas y/o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa, de manera directa o a través de interpósita persona”.

En caso de que HIMA Promotions no cumpla el pago en el plazo de un año, la inhabilitación continuará hasta que se liquide, por lo que se podría extender más tiempo si la empresa no lo cubre.

“Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La persona moral tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”, mencionó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en un comunicado.