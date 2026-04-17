Corrupción petrolera, intacta

Parece que los escándalos son el pan de cada día de Pemex, pues luego de que ayer se diera a conocer que tres funcionarios están siendo investigados por ocultar información sobre el derrame de febrero pasado en el Golfo de México, el caso del empresario mexicano Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, acusado de sobornar a funcionarios para conseguir contratos de Pemex, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, dio un giro.

Resulta que un tribunal federal del Distrito Sur de Texas anuló la condena, al determinar que el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) no cumplió con estándares constitucionales de debido proceso. Así como lee. Algo muy común también en la justicia mexicana.

La resolución, emitida el 14 de abril de 2026 por el juez Kenneth M. Hoyt y en poder de este espacio, concluye que la evidencia central presentada por la fiscalía —mensajes traducidos del español al inglés— fue introducida sin que los traductores ¡COMPARECIERAN! en juicio, lo que impidió su contrainterrogatorio y vulneró la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Eso no implica que Rovirosa sea una blanca paloma, y que el juez haya desechado los cargos de corromper funcionarios en la petrolera mexicana. Para nada, pues el caso había derivado en un veredicto de culpabilidad en diciembre de 2025 por violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), tras acusaciones de pagos indebidos a funcionarios de Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2019 y 2021. Sin embargo, el tribunal determinó que la forma en que se construyó la prueba resultó incompatible con el derecho a un juicio justo.

El fallo no entra al fondo de la posible existencia de actos de corrupción, sino que establece que la evidencia presentada por la fiscalía no puede sostener una condena bajo los estándares legales aplicables. En todos lados se cuecen habas, y pese a la evidencia, de este lado de la frontera no ha pasado nada.

¿Qué puede hacer el ingeniero por Pemex?

Si hay una empresa que ha sido analizada desde todos los puntos de vista posible, utilizando todas las disciplinas al alcance de la sapiencia humana, rayando en un sobrediagnóstico constante… es Pemex.

La llegada del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas a la Comisión Consultiva del Petróleo es más un reconocimiento a la labor histórica del gran político que ha sido para nuestro país.

Pero en realidad, el rumbo de Pemex está marcado por el gobierno en turno. Sabemos que a pesar de estrategias y buenas intenciones, mismas que pretenden condensarse a través de dicho comité, la petrolera es rehén permanente de voluntades políticas. Ojalá que algún día reine el rigor técnico en la Torre de Marina Nacional.