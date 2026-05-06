Toluca vs. LAFC en Concachampions 2026 HOY EN VIVO: ¿A qué hora ver la semifinal de vuelta?

Toluca enfrenta a LAFC en la semifinal de la Concachampions 2026 con la obligación de remontar y meterse a la final, donde Tigres ya espera rival tras eliminar a Nashville.

El equipo mexiquense llega con desventaja en el marcador, luego de caer en la ida en un partido donde Hugo Lloris se convirtió en figura al frustrar múltiples oportunidades claras de gol.

Ahora, la historia se traslada al Estadio Nemesio Diez, un escenario donde Toluca suele hacerse fuerte y en el que intentará cambiar el rumbo de la serie.

Paulinho lidera a Toluca en la semifinal contra LAFC en la Concachampions. (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

¿A qué hora ver Toluca vs. LAFC en la semifinal de Concachampions HOY?

El partido entre Toluca y LAFC es este 6 de mayo y el arranque está programado para las 7:30 p.m. del tiempo del centro de México.

El encuentro se transmite en una plataforma de streaming y un canal de TV de paga, pero puedes seguir las jugadas más destacadas en las redes sociales de ambos equipos o en El Financiero Deportes.

Toluca pide jugar vs. LAFC con convocados a Selección Mexicana, Aguirre rechaza solicitud

Toluca solicitó a la FMF jugar con Alexis Vega y Jesús Gallardo, ambos convocados a la Selección Mexicana, en la semifinal de la Concachampions.

En un principio se informó que sí acudirían a la concentración de Los Diablos Rojos, pero Javier ‘Vasco’ Aguirre salió a dar una conferencia de prensa para desmentirlo y poner la regla final para los seleccionados.

“Hoy inicia el Mundial 2026 para nosotros con mucha ilusión (...) está muy claro, quien no venga está fuera de la Copa del Mundo, para eso no vamos a ser flexibles, agradecemos a Toluca porque compite en un torneo intercontinental, pero a pesar de eso aporta y nos ayuda, nadie ha roto el pacto”.

Alexis Vega no juega contra LAFC por la convocatoria de Javier Aguirre al Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo llegan Toluca y LAFC a la semifinal de vuelta de la Concachampions 2026?

Toluca llega a la semifinal de la Concachampions con la obligación de remontar tras caer 2-1 en el duelo de ida disputado en territorio estadounidense. LAFC afronta el encuentro con un panorama favorable, ya que incluso una derrota por un gol podría ser suficiente si logra anotar como visitante. El conjunto de la MLS, dirigido por Marc Dos Santos, buscará hacer daño con un ataque encabezado por Denis Bouanga, David Martínez y Heung-Min Son.

Se trata de un enfrentamiento de pronóstico reservado. Aunque históricamente los equipos de la MLS suelen complicarse en suelo mexicano, el cuadro angelino atraviesa un buen momento en su liga, donde se ubica entre los mejores de la Conferencia Oeste. En contraste, Toluca ha sido uno de los equipos más consistentes en México durante el último año y medio, y ahora apunta a trasladar ese dominio al ámbito internacional.

El conjunto escarlata intentará alcanzar su sexta final en la historia de la Copa de Campeones de la Concacaf. En sus cinco apariciones previas, logró coronarse en dos ocasiones (1968 y 2003), mientras que cayó en las finales de 1998, 2006 y 2014.

Posibles alineaciones del Tolucs vs. LAFC en semifinal de Concachampions 2026

Toluca: Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Diego Barbosa; Franco Romero, Nico Castro, Marcel Ruiz, Jesús Angulo; Helinho, Paulinho.

Entrenador: Antonio Mohamed.

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Aaron Long, Nkosi Tafari, Ryan Porteous; Jacob Shaffelburg, Marco Delgado, Mathieu Choiniere, Denis Bouanga, Timothy Tillman; David Martínez, Heung-Min Son.

Entrenador: Marc Dos Santos.

Con información de EFE