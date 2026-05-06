‘Estar listos salva vidas’: Rosa Icela Rodríguez participa en Simulacro Nacional 2026

Este fue el primer simulacro organizado a nivel nacional en 2026 por la Coordinación de Protección Civil.

Rosa Icela Rodríguez encabezó al equipo de la Secretaría de Gobernación que participó este miércoles 6 de mayo en el primer simulacro nacional 2026.

“Estar listos ante cualquier eventualidad puede salvar vidas”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter). La funcionaria fue acompañada por Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social.

El simulacro comenzó a las 11:00 de la mañana y el Gobierno de México envió el siguiente mensaje a millones de celulares:

“Alerta de Protección Civil. ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México en el marco del Primer Simulacro Nacional 2026″, detalló. No obstante, algunos usuarios reportaron que no recibieron la alerta.

¿Cuántas personas participaron en el Simulacro Nacional 2026?

Al menos 37 millones de personas participaron este miércoles en el simulacro mediante el envío de alertas sísmicas a los teléfonos móviles de todo el país y el sonido en altavoces en la Ciudad de México.

Se trata del primer ejercicio de estas características realizado en 2026 y que involucra a todo el país, pues hace dos meses tuvo lugar otro simulacro, en esta ocasión regional y que se circunscribió solo a la CDMX y al Estado de México.

En esta ocasión la alerta sísmica sonó en territorios como Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla o Tlaxcala.

Grupos de personas participaron en el ensayo desalojando edificios para salir a la calle siguiendo las rutas de evacuación. La alerta sísmica se reprodujo en teléfonos móviles, radio, televisión y más de 23 mil altavoces, como parte de la cultura de prevención ante eventos de estas características.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, afirmó que fue un ejercicio “ordenado y solidario” para “evaluar la capacidad” de respuesta del Estado mexicano.

Se realizó en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, mientras que el próximo mes de septiembre habrá otro similar, en memoria de dos de los terremotos más fuertes que ha sufrido la CDMX, el primero en 1985 y el segundo en 2017.

La activación de alertas en teléfonos celulares ha sido el medio con el que el Gobierno busca preparar a la población mexicana ante los movimientos tectónicos de gran magnitud, dando a conocer rutas de evacuación y mecanismos para salvaguardar la vida.

La hipótesis de este ensayo nacional es un terremoto de magnitud 8.2 grados escala Richter, con epicentro en la costa de Guerrero. El simulacro se realizó apenas dos días después de que un sismo de magnitud 5.6 grados sacudió a México.

Con información de EFE