No fue simulacro: Sismo magnitud 5.6 en Oaxaca activa alerta sísmica en CDMX

Se activó la alerta sísmica en CDMX por un sismo magnitud 6 en Oaxaca.

¿Lo sentiste? Un sismo de magnitud 5.6 se registró la mañana de este lunes 4 de mayo, con epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a dos días del Simulacro Nacional 2026 en CDMX.

El temblor en Oaxaca ocurrió a las 09:19 horas de este lunes, con una latitud de 16.44, longitud y una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con información del Sismológico Nacional.

La Semar descartó que el sismo provoque la generación de un tsunami ni variaciones importantes del nivel del mar, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo aunque continúan los monitoreos en las zonas donde fue percibido.

¿Cómo se percibió el sismo en CDMX y por qué no se activó HOY la alerta sísmica en celulares?

El temblor fue percibido en la Ciudad de México, donde se activó la alerta sísmica, provocando que habitantes desalojaran inmuebles como medida preventiva.

Habitantes de la Ciudad de México salieron de sus hogares y oficinas, atendiendo los protocolos de evacuación; no obstante, algunos capitalinos confundieron el sismo real con el Simulacro Nacional que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer que se desplegaron los protocolos de emergencia correspondientes e informó que ya existe comunicación entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A la par, Salvador Guerrero, coordinador del C5 de la CDMX, informó que en coordinación con la SSC de la CDMX, Protección Civil y Bomberos iniciaron protocolos de atención y revisión en la capital tras el sismo.

Minutos después, Myriam Urzúa, titular de Protección Civil, aseguró que “no tenemos ninguna afectación” en CDMX tras el sismo de esta mañana. No obstante, pidió a la población mantenerse en lugares seguros, seguir las instrucciones de protección civil y mantener la calma.

Además, ATDT informó que la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo, razón por la que no sonó en dispositivos móviles.