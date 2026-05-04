¿Por qué no se activó HOY la alerta sísmica en tu celular? Esta es la razón

Protección Civil recibió quejas de parte de la población por el intenso sonido de la alerta sísmica para celulares.

¿No sonó la alerta sísmica en tu celular? Usuarios de redes sociales reportaron que escucharon los altavoces, pero no les llegó un mensaje ni alerta especial por el sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital, la razón por la que la alerta en celulares no sonó este lunes 4 de mayo se debe al mantenimiento de la plataforma.

“La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, a realizarse el próximo 6 de mayo”, publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, la Agencia detalló que ahora el sistema ya está en funcionamiento tras haber ocurrido el sismo.

Usuarios critican que no sonó alerta sísmica en celulares

Los usuarios de redes sociales criticaron la publicación y se quejaron por las fallas en el sistema.

“¡Un sistema alta criticidad nunca debe fallar! ¡Y presumen ser la Agencia de Transformación Digital!“, dice uno de los comentarios.

Dichas críticas se centran en que era más importante recibir la alerta sísmica en celulares en un verdadero momento de emergencia y no en un simulacro.

Además, en algunas zonas del Valle de México también hubo reportes de que no sonaron los altavoces.

Así se sintió en CDMX el sismo de hoy 4 de mayo

Luego de que se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y Área Metropolitana, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer que se desplegaron los protocolos de emergencia correspondientes.

La mandataria capitalina informó a través de redes sociales que ya existe comunicación entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Brugada mencionó que otras instancias que también comienzan las revisiones protocolarias son: Protección Civil, C5, Secretaría de Movilidad, de Gestión Integral del Agua y de Obras.

El temblor se percibió de manera ‘fuerte’ en la capital del país donde distintos edificios fueron evacuados tras la alerta.

El Sismológico Nacional informó de manera preliminar que se registró un sismo a 14 kilómetros al Noroeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca.

Tras el temblor, la Secretaría de Marina (Semar) descartó que se activara la alerta de tsunami mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se registraran afectaciones.

El sismo ocurrió dos días antes del Primer Simulacro Nacional programado para el próximo miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas.

*Con información de Quadratín