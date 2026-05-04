¿Quién fue la tercera eliminada de ‘La Mansión VIP’? Una influencer se despide del reality

Michelle Lando fue la eliminada de la tercera semana en 'La Mansión VIP'. (Fotos: IA Gemini / Facebook HotSpanish).

La Mansión VIP, reality show producido por el creador de contenido HotSpanish, vivió este domingo 3 de mayo su tercera gala de eliminación, en una semana marcada por la tensión, las expulsiones disciplinarias y las salidas voluntarias dentro de la casa.

La dinámica de votación, realizada a través de YouTube mediante superchat con costo mínimo de 20 pesos por voto, definió la permanencia de los concursantes en una jornada cerrada. Tras el conteo final, el público determinó que Michelle Lando fuera la tercera eliminada con 4 mil 507 puntos, apenas por debajo de Jessica Sodi, quien se mantuvo en competencia con 4 mil 639 puntos.

¿Quién es Michelle Lando, eliminada de ‘La Mansión VIP’?

Michelle Lando es conocida principalmente por su presencia en redes sociales, donde comparte relacionado con bailes, trends y desafíos virales.

La creadora de contenido de 26 años tiene 524 mil seguidores en Instagram y parte de su popularidad es por su parecido con la cantante Danna.

Antes de su participación en La Mansión VIP, también formó parte de otros realities como La venganza de los ex VIP y Los 50, lo que consolidó su experiencia en formatos de convivencia televisiva y digital.

Las otras dos salidas de ‘La Mansión VIP’

El reality ha estado marcado por el conflicto desde el inicio: Niurka fue la primera eliminada de La Mansión VIP y se llevó consigo a su pareja Bruno Espino, tras discutir con HotSpanish en vivo.

Esta semana estuvo marcada por la expulsión de Daniel Borjas, luego de un conflicto que escaló a agresión física dentro de la casa.

El incidente ocurrió tras una dinámica entre participantes que inició como una broma dirigida a Aldo Arturo. Sin embargo, la situación cambió cuando Borjas reclamó haber sido afectado por el cierre de una puerta. En medio de la discusión, el influencer expresó: “Si vas a tomar y no puedes entender una broma, no tomes”, mientras que Aldo respondió: “Hiciste una, hiciste dos y yo soy el tres”.

El intercambio de reclamos subió de tono rápidamente. Borjas insistió en que había sido agredido: “¡Me metiste un golpe, pendejo! ¡Tú me golpeaste con la puerta! Me azotaste la puerta en la cara”. A pesar de las negativas de su compañero, la discusión continuó frente a otros participantes.

Segundos después, Borjas le dio una cachetada a Aldo Arturo, lo que provocó la reacción de los presentes, quienes intentaron separarlos entre gritos de “¡Borja, eso no!”. Tras el altercado, incluso se solicitó la intervención de seguridad dentro del reality.

Luego de revisar lo ocurrido, la producción de La Mansión VIP determinó su expulsión inmediata, al considerar que la agresión física contravino las reglas internas de convivencia del programa.

Además, un día antes del conflicto, se registró una salida voluntaria dentro de La Mansión VIP: el influencer Naim Darrechi decidió abandonar el reality por cuenta propia.

Lista de participantes: ¿Quiénes quedan en ‘La Mansión VIP’?

Tras la eliminación de Michelle Lando y las salidas recientes, la lista de participantes activos en La Mansión VIP queda integrada por:

Agustín Fernández

Aída Merlano

Alfredo Adame

Aldo Arturo

Carlos Alberto

El Mazaclán

Eli Esparza

Jessica Sodi

Katy Cardona

Sol León

Luis Guillén ‘Suavecito’

El reality mantiene su dinámica semanal de competencias, nominaciones y votaciones del público, lo que continúa definiendo la permanencia de los habitantes dentro de la casa.

¿Dónde ver ‘La Mansión VIP’?

La transmisión en vivo de La Mansión VIP se realiza a través del canal oficial de YouTube de HotSpanish, donde también se habilita el formato 24/7 con seguimiento continuo de los participantes.

Las votaciones se llevan a cabo dentro de las transmisiones en vivo mediante el sistema de superchat, en el que los usuarios pueden apoyar a sus participantes favoritos con aportaciones económicas. Cada voto requiere un mensaje con el nombre del concursante precedido por el símbolo “#” para ser contabilizado.