Primer eliminado de ‘La Mansión VIP’ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el reality?

Niurka es una de las participantes en riesgo de eliminación en la primera semana de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT/Lamansiónvio)

La primera semana de La Mansión VIP llega a su cierre y, con ello, se aproxima la primera eliminación del reality, donde uno de los participantes deberá abandonar la competencia.

Entre los nominados destacan figuras como la polémica actriz Jessica Sodi y la cubana Niurka Marcos, quien recientemente protagonizó un enfrentamiento con el influencer HotSpanish, creador del formato.

Con este panorama, la decisión final queda en manos del público, que a través de sus votos definirá quién será el primer eliminado del programa.

Niurka Marcos es una de las participantes de 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver la eliminación de ‘La Mansión VIP’?

La primera gala de eliminación está prevista para este domingo 19 de abril y podrá seguirse exclusivamente a través del canal YouTube de HotSpanish Vlogs.

El reality se transmite en un formato continuo 24/7 dentro de la plataforma, lo que permite a los seguidores seguir de cerca la convivencia entre los participantes.

¿A qué hora ver las galas de ‘La Mansión VIP’?

Las galas en La Mansión VIP, incluida la eliminación, suelen comenzar a las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México).

No obstante, a diferencia de otros formatos como La Casa de los Famosos México, el programa no cuenta con un horario completamente fijo, por lo que las transmisiones pueden presentar variaciones.

Alfredo Adame se sumó a 'La Mansión VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Quiénes son los nominados de la semana 1 en ‘La Mansión VIP’?

Las nominaciones de La Mansión VIP se conocen como “zona de riesgo” y los participantes se definen con una votación cara a cara durante los sábados.

Una vez que se conforma el grupo de los más nombrados, se hace una sola tabla donde quedan en manos del público para mantenerse en la competencia.

Para la primera semana, los habitantes en la zona de riesgo son:

Bruno Espino

Jessica Sodi

Niurka Marcos

Sol León

¿Por qué puede haber tres eliminados en la primera semana de ‘La Mansión VIP’?

La primera semana de La Mansión VIP podría cerrar con un giro inesperado, ya que existe la posibilidad de que hasta tres participantes abandonen el reality tras un conflicto protagonizado por Niurka Marcos.

La también conocida como “La mujer escándalo” expresó su intención de salir del programa, pero advirtió que, en caso de no ser eliminada por decisión del público, dejaría la competencia por voluntad propia junto a su prometido, Bruno Espino.

Ante este escenario, el creador del formato, HotSpanish, explicó que no existe ninguna obligación para permanecer dentro del reality.

“Bueno, a fin de cuentas el público decide, conocemos la decisión pronto, pero si tú no quieres estar y el público quiere sacar a alguien más, pues eres libre de irte, aquí a nadie se le tiene en contra de su voluntad, entonces se irían tres”, declaró.

¿Cómo votar en ‘La Mansión VIP’?

El sistema de votación en La Mansión VIP se realiza a través de YouTube mediante la función de superchat durante las transmisiones en vivo.

Para emitir un voto, los usuarios deben ingresar al directo, seleccionar el ícono de dinero en la sección de comentarios y elegir el monto correspondiente; cada voto tiene un costo de 20 pesos.

El apoyo solo es válido si el espectador escribe el nombre del participante precedido por el símbolo “#” dentro del mensaje del superchat. Colocar el hashtag en comentarios normales no influye en el resultado de la votación.

Participantes de ‘La Mansión VIP’

La lista completa de participantes en el reality show es la siguiente: