Peso ‘borra pérdidas’ por cese al fuego entre Trump e Irán: ¿Cómo amaneció HOY el tipo de cambio?

El peso mexicano busca borrar las pérdidas de la sesión anterior, a medida que la aversión al riesgo se diluye en el mercado tras anunciarse un cese al fuego en Medio Oriente.

Las cifras de Bloomberg ubican a la moneda mexicana alrededor de los 17.2936 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.26 por ciento o 4.58 centavos, con respecto al cierre anterior del peso.

“El dólar cae ante una menor aversión al riesgo respecto a la situación en Medio Oriente, luego de que Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo de cese al fuego impulsado por Estados Unidos, condicionado a que Hezbollah detenga completamente los ataques y retire a sus operativos del sur del Líbano”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 4 de junio?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 17.73 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un retroceso de 0.23 por ciento, en los 99.30 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.14 por ciento en las mil 203.72 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.46 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.13 por ciento.

Por el contrario, entre las divisas más depreciadas se encuentra, el won surcoreano con 0.97 por ciento, el shekel israelí con 0.57 por ciento, la rupia de Indonesia con 0.46 por ciento, el ringgit de Malasia con 0.34 por ciento, el peso argentino con 0.22 por ciento y el dólar taiwanés con 0.12 por ciento.