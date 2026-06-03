Peso espera noticias de negociación entre EU e Irán: Así está el tipo de cambio HOY 3 de junio

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 3 de junio.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar este miércoles 3 de junio, mientras el mercado evalúa las noticias que llegan sobre la negociación entre EU e Irán.

El riesgo de que Irán esté buscando secretamente armas nucleares es mayor que antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus primeros ataques militares contra la República Islámica hace un año, aseguraron funcionarios occidentales que citaron nuevos datos distribuidos por el organismo de control atómico de Naciones Unidas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió a los países miembros sobre nuevos peligros de proliferación nuclear planteados por el gran inventario de uranio de Irán cercano al grado necesario para fabricar una bomba, según un documento restringido visto por Bloomberg.

Antes del ataque aéreo de junio de 2025 que dio inicio a una guerra de 12 días, ese material estaba sujeto a inspecciones semanales del OIEA para asegurar que no fuera desviado hacia armas. Ese ya no es el caso.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar?

El peso mexicano se deprecia 0.35 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.35 unidades, 7 centavos más con respecto al cierre del martes 2 de junio.

“Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio sigue mostrando un comportamiento lateral, con el mercado en espera de más información económica relevante durante la semana. El nivel de 17.25 pesos por dólar se mantiene como un soporte relevante que no ha podido ser perforado, pues en ese nivel se eleva la demanda por dólares y coberturas cambiarias.”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.78 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.82 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.48 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.11 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentran el rublo ruso con 1.04 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.85 por ciento; la corona sueca con 0.72 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.62 por ciento, y el shekel israelí con 0.59 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López