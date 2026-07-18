Era un vuelo invisible: Helicóptero en el que viajaba Oliver Tree no era rastreado por autoridades de Brasil

El informe preliminar de las autoridades de Brasil reveló que ninguno de los helicópteros que chocaron y provocaron la muerte de Oliver Tree contaba con las cajas negras. [Fotografía. Spotify, EFE]

Las autoridades de Brasil dieron a conocer el informe preliminar sobre el choque de los dos helicópteros ocurrido el pasado 14 de junio en Río de Janeiro, accidente que dejó seis personas muertas, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree, el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido como ‘Gaspi’, y el director audiovisual Lucas Vignale.

El documento, elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), presentó los primeros hallazgos técnicos de la investigación.

Entre ellos destaca que ambas aeronaves compartían parte de su ruta de vuelo y que una de ellas no era detectada por el Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo, debido a que volaba sin transmitir su posición.

¿Qué reveló el informe preliminar sobre el accidente donde murió Oliver Tree?

El CENIPA, organismo perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña encargado de investigar accidentes aéreos, publicó el primer reporte técnico sobre la colisión de los dos helicópteros registrada en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

De acuerdo con la información revelada por el medio brasileño G1, ambas aeronaves despegaron desde aeropuertos distintos, pero sus planes de vuelo coincidían en buena parte del recorrido.

Los dos utilizarían rutas especiales para helicópteros que convergían en un punto geográfico conocido como Tachas, ubicado muy cerca del sitio donde ocurrió el impacto.

El CENIPA precisó que el objetivo del informe es presentar los datos obtenidos durante las primeras etapas de la investigación y no determinar las causas del accidente, labor que corresponderá al reporte final.

De acuerdo con el informe, el helicóptero con matrícula PR-DJJ despegó sin pasajeros del Aeropuerto Santos Dumont, mientras que el PP-MAC, en el que viajaban Oliver Tree y otras cinco personas, partió del Aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis.

Aunque ambas aeronaves iniciaron su recorrido desde puntos diferentes, sus rutas coincidían desde el punto denominado Tachas, donde ingresaban al mismo corredor aéreo utilizado por helicópteros que vuelan por la costa de Río de Janeiro.

Las autoridades consideran que esa coincidencia de trayectorias fue uno de los elementos presentes antes de la colisión. Tras el impacto, ambos helicópteros cayeron sobre el estacionamiento de una concesionaria de automóviles en Recreio dos Bandeirantes, sin dejar sobrevivientes.

El informe de las autoridades de Brasil todavía no revela las causas que provocaron el choque de los helicópteros donde murieron Oliver Tree y 'Gaspi'. (André Coelho/EFE)

¿Qué irregularidades detectaron las autoridades brasileñas en el vuelo donde viajaban Oliver Tree y ‘Gaspi’?

Uno de los principales hallazgos del informe es que el helicóptero PP-MAC, donde se encontraban Oliver Tree y ‘Gaspi’, nunca apareció en los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo durante todo el trayecto.

El CENIPA explicó que esa aeronave volaba con el transpondedor apagado, por lo que no transmitía información sobre su posición a los sistemas de vigilancia aérea. En contraste, el helicóptero PR-DJJ sí fue monitoreado desde el despegue hasta instantes antes del accidente.

La última posición registrada del PR-DJJ mostró que volaba a una altitud aproximada de 800 pies, equivalentes a unos 244 metros, y a una velocidad de 108 nudos, alrededor de 200 kilómetros por hora, datos que servirán para reconstruir la secuencia del choque.

¿Quiénes murieron en el accidente aéreo en Río de Janeiro?

El accidente dejó seis víctimas mortales, todas ellas ocupantes de las dos aeronaves involucradas en la colisión, que no dejó sobrevivientes tras el impacto registrado en la zona de Recreio dos Bandeirantes:

Oliver Tree, cantante y compositor estadounidense.

Gaspar Prim Díaz, conocido como ‘Gaspi’, creador de contenido argentino.

Lucas Vignale, director y productor audiovisual argentino.

Lucas Brito Chaves Frota, productor brasileño.

Alexandre Souza, piloto del helicóptero PP-MAC.

Charles Marsillac, piloto del helicóptero PR-DJJ.

Otro aspecto que destacaron las autoridades brasileñas es que ninguno de los dos helicópteros disponía de registradores de voz de cabina ni de registradores de datos de vuelo, conocidos como cajas negras.

El organismo explicó que la legislación brasileña no obliga a instalar estos dispositivos en aeronaves de esa categoría, por lo que los investigadores deberán reconstruir los hechos mediante restos de las aeronaves, registros de radar, comunicaciones y otros elementos técnicos disponibles.

La ausencia de estos equipos dificulta reconstruir con precisión qué ocurrió en los últimos segundos antes del impacto, en el que murieron el cantante Oliver Tree y el creador de contenido argentino ‘Gaspi’, además del resto de las víctimas. Esta falta de registros limita la información clave que normalmente aportan estos dispositivos en una investigación aérea.