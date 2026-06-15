El día que Gaspi imaginó lo que pasaría tras su muerte: ‘Te morís, se te apaga la tele, te fuiste’

Gaspi habló sobre la muerte, la depresión y su proceso de recuperación durante una entrevista con Jordi Wild realizada a principios de 2025. (Fotos: EFE/André Coelho / Captura de pantalla).

Gaspar Prim Díaz, conocido como el youtuber Gaspi, habló sobre la muerte meses antes de figurar entre los pasajeros de uno de los dos helicópteros que chocaron en Río de Janeiro, Brasil.

El choque de los helicópteros en Brasil dejó a 6 muertos. En la aeronave donde estaba Gaspi también viajaban el productor argentino Lucas Vignale, el cantante Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza; en la otra, el piloto Charles Marsillac iba solo.

Gaspi reflexionó sobre la muerte hace unos meses

Durante una entrevista realizada a principios de 2025 para el pódcast The Wild Project, conducido por Jordi Wild, el creador de contenido argentino de 23 años respondió una serie de preguntas sobre sus creencias personales, la fama, la salud mental y el personaje que construyó para internet.

En uno de los momentos de la conversación, Jordi Wild le preguntó: “¿Tú crees que si palmas te vas a ir, si existe, al cielo, al purgatorio o al infierno?”. “La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, respondió Gaspi.

El conductor volvió a preguntarle qué ocurriría si efectivamente existiera un lugar después de la muerte. “¿Yo? Al cielo”, contestó el argentino.

“¿Tú te vas al cielo? ¿Eres una buena persona con tu gente?”, insistió Jordi Wild. “Tipazo”, respondió entre risas.

La entrevista fue una de las pocas ocasiones en las que Gaspar Prim se presentó públicamente fuera del personaje de Gaspi. A lo largo de la conversación explicó cómo creó esa figura cuando tenía 15 años, inspirado por referentes del humor incómodo y surrealista como Eric André, Filthy Frank y Andy Kaufman.

También reveló que durante años dedicó gran parte de su energía a desarrollar el personaje, situación que terminó afectando distintos aspectos de su vida personal.

Fotografía cedida este domingo por Roberta Durço que muestra bomberos recorriendo la zona donde ocurrió el accidente de dos helicópteros que colisionaron en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Roberta Durço.

¿Cómo fue el accidente donde murió Gaspi?

Gaspi figura en el manifiesto de vuelo de uno de los helicópteros que colisionaron la mañana del domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que los cuerpos recuperados en el lugar quedaron carbonizados. Por ese motivo, los peritos recogieron material genético para avanzar en la identificación de algunas víctimas.

Hasta el lunes, las autoridades habían confirmado oficialmente la identidad de los pilotos Charles Marsillac y Alexandre Souza, así como la de Lucas Brito Chaves, quien organizó el paseo aéreo.

Uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado, donde se incendió y provocó la destrucción de aproximadamente veinte automóviles eléctricos. La segunda aeronave impactó a unos cien metros de distancia.

Un policía militar transportando una maleta recuperada en el lugar donde ocurrió el accidente de dos helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Roberta Durço

De acuerdo con Eduardo Cavaliere, alcalde de Río de Janeiro, ambos pilotos tenían amplia experiencia y trabajaban como instructores de aviación.

Las autoridades también informaron que los vuelos tenían como destino distintos puntos del estado de Río de Janeiro. Según informó Diário do Rio, los pasajeros se dirigían hacia la casa familiar ubicada en Angra dos Reis, en la Costa Verde.

Las causas del accidente son investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

El youtuber Gaspi se recuperaba de una mala racha

En la misma entrevista, Gaspar relató que atravesó una crisis de identidad después de pasar años concentrado en construir el personaje que lo hizo famoso en redes sociales.

Según explicó, llegó un momento en el que no sabía quién era fuera de Gaspi. Esa situación, sumada a la presión de la fama y a dificultades económicas pese a su popularidad, derivó en un periodo de aislamiento que se extendió durante aproximadamente dos años.

Gaspi figuraba en el manifiesto de vuelo de uno de los helicópteros que colisionaron en Río de Janeiro, accidente que dejó seis personas fallecidas. EFE/Roberta Durço (Roberta Durço/EFE)

Durante ese tiempo sufrió depresión y se alejó de la actividad pública. Gaspar también habló sobre el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que padece desde la infancia. Explicó que algunas de sus compulsiones consistían en repetir determinadas acciones como dar pasos hacia atrás al caminar debido a pensamientos irracionales que le generaban ansiedad.

En la entrevista aseguró que no consumía drogas ni marihuana y atribuyó esa decisión a su tendencia a sobrepensar las cosas. Según explicó, su único vicio era el tabaco.

Después de ese periodo de alejamiento, regresó con nuevos proyectos audiovisuales. Entre ellos destacó un cortometraje personal inspirado en experiencias que vivió durante los años en los que enfrentó la depresión. En el momento de la entrevista, también se preparaba para participar en La Velada del Año V, organizado por Ibai Llanos, con el cual sumó fama.

En otra entrevista concedida al programa Todo Pasa, de Urbana Play, Gaspi mostró una faceta menos conocida al acudir acompañado de su madre Michelle. “Quería venir con mi mamá porque me gusta esa idea de mostrarme con ella. Nunca estuvimos juntos en ningún lado y me parece bueno que la gente sepa que la tengo a ella y nos amamos”, expresó.

Michelle recordó que apoyó a su hijo desde que comenzó a grabar videos siendo adolescente: “Cuando él me decía que tenía un problema, yo le respondía: ‘Yo confío en vos’. Confío plenamente en él. Sé que siempre va a estar bien”.

Con información de EFE