Influencer y productor se salvaron del accidente donde murieron Oliver Tree y Gaspi: ‘Gracias a Dios’

Iae Break es un influencer que no viajó en el helicóptero con Oliver Tree. (Foto: Spotify/EFE/ChatGPT)

El influencer Iae Break reveló que recibió una invitación para abordar el helicóptero donde murieron el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi, tras el desplome de la aeronave en una zona de Río de Janeiro, Brasil.

Thiago, nombre real del creador de contenido, compartió videos un día antes de la tragedia junto al intérprete de ‘Life Goes On’, en los que ambos aparecían jugando futbol y sosteniendo una réplica de la Copa del Mundo.

Tras conocer el accidente que dejó 6 muertos, incluido Oliver Tree, el brasileño compartió una imagen en sus redes sociales para agradecer a Dios por no haber abordado el vuelo. Además del influencer, el productor Wao también fue invitado, pero no abordó “de último minuto”.

¿Qué dijo influencer sobre el accidente donde murió Oliver Tree?

El influencer brasileño Iae Break aseguró en una entrevista con la periodista Osabele Benito que fue invitado a abordar el helicóptero que se accidentó en Río de Janeiro, pero no pudo acompañar a sus amigos debido a que ya tenía otro compromiso agendado.

“Un día antes del accidente (de Oliver Tree) en el helicóptero me invitaron, simplemente no pude porque ya tenía una cita que estaba programada”, declaró.

Thiago Alcântara, nombre real del creador de contenido, explicó que uno de los pasajeros de la aeronave era Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, productor musical que además fue quien le presentó a Oliver Tree durante la visita del cantante estadounidense a Brasil.

“Él estuvo en el helicóptero hoy, yo estuve con ellos estos días acompañándolo en Río, lo llevé a ver lugares turísticos para grabar videos y registrar su visita por aquí, en esa aeronave iba un amigo mío, Lucas Brito, él me presentó a Oliver Tree, ambos tenían un corazón extremadamente grande y un talento enfocado”, agregó.

Un día antes del incidente, Iae Break compartió videos junto al intérprete de ‘Life Goes On’, donde aparecían jugando futbol y sosteniendo una réplica de la Copa del Mundo. Tras enterarse del accidente, publicó una imagen para agradecer a Dios por haberse salvado de abordar el vuelo.

¿Quién es Iae Break, influencer y amigo de Oliver Tree?

Iae Break es el nombre en redes de Thiago Alcântara, un influencer y creador de contenido brasileño que acumula más de tres millones de seguidores en redes sociales.

El brasileño ganó popularidad gracias a sus videos relacionados con la cultura de las favelas de Río de Janeiro, el humor y las expresiones típicas cariocas. Además, suele colaborar con otros creadores de contenido y artistas.

Amigo de Oliver Tree se salvó de morir con él en helicóptero que se desplomó

Víctor WAO, productor musical y amigo de Oliver Tree, también dedicó un emotivo mensaje tras la muerte del cantante y de Lucas Frota, a quien describió como una de las personas más importantes en su vida.

“Nunca te olvidaré, te quiero mucho, hermano, eres una de las personas más maravillosas que conocí en toda mi vida, estoy rezando por tu alma mucho, descansa en paz”, escribió.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que reveló que tenía previsto viajar junto al intérprete de ‘Miss You’, pero decidió no hacerlo en el último momento.

“Era para estar juntos en ese helicóptero y yo no fui en el último segundo. Me dijiste que como yo tenía miedo de viajar en esa cosa, entonces me fuera en coche, que iba a ir otra persona en mi lugar. Ahora te debo mi vida y no sé qué hacer en este momento, solo me queda decir que te quiero mucho, nunca te olvidaré, eras un ser de luz”, detalló.

El productor Wao fue invitado a viajar en el helicóptero donde viajaba Oliver Tree. (Foto: Captura)

¿Quién es WAO, productor musical que se salvó de viajar en accidente donde murió Oliver Tree?

WAO es el nombre artístico de Víctor WAO, un DJ, productor y compositor brasileño que ha desarrollado gran parte de su carrera dentro de la escena de música electrónica de su país.

Trabajó bajo el sello Austro Music, perteneciente a Som Livre, donde compartió espacio con otros exponentes del género. Antes de que su nombre se hiciera conocido a nivel internacional por su amistad con Oliver Tree, ya contaba con una trayectoria consolidada como productor.

Su catálogo musical está disponible en plataformas como Spotify, donde destacan sencillos y remixes como ‘Vibe Natural’, ‘Eu Não Posso’, ‘Extintor’ y ‘PAYBACK’.

Además, participó en festivales y eventos junto a reconocidos DJs brasileños como FTampa, Felguk y Lyopak, convirtiéndose en una figura habitual dentro de los circuitos de música dance y house en Brasil.