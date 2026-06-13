¿Salma Hayek rechazó a Belinda? Esto dijo la cantante sobre su encuentro en el Mundial 2026

Salma Hayek se tomó una fotografía con Belinda; sin embargo, la ignoró cuando la cantante intentó abrazarla, lo que generó críticas. (Foto: Cuartoscuro)

La inauguración del Mundial 2026 dejó más de una polémica, ya que, además de los rumores sobre la presunta imitadora de Shakira, algunas personas señalaron a la actriz Salma Hayek por un supuesto desaire hacia la cantante Belinda.

La protagonista de Son como niños se presentó durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA como una de las embajadoras del evento, donde dio la bienvenida a la justa deportiva.

Durante su estancia en el Estadio Ciudad de México, Salma Hayek coincidió con Belinda —quien se presentó con Los Ángeles Azules durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026—, un momento que ambas aprovecharon para tomarse una fotografía.

Los Ángeles Azules y Belinda durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo fue el encuentro de Belinda con Salma Hayek?

Un video compartido del momento muestra a Belinda y a Salma tomándose una fotografía; sin embargo, al despedirse, la intérprete de ‘El baile del sapito’ intenta abrazar a la veracruzana.

Hayek no se percata de ello y se acerca a su equipo para darles una instrucción. Al darse cuenta, le da una palmada a Belinda en el brazo y le desea buena suerte: “Que te vaya bien”, se escucha que le dice.

Tras ello, la cantante solo le comenta: “Estamos en contacto”. La protagonista de Eternals únicamente responde que sí y continúa con sus actividades, dejando ver que tenía prisa, por lo que Belinda se retira.

Aunque la acción de la productora de Como agua para chocolate no fue bien vista por algunas personas, la cantante aseguró que la interacción con la actriz fue buena en todo momento: “Salma es lo máximo”, dijo en una entrevista compartida por Hoy.

Incluso aseguró que la actriz fue muy cercana durante su interacción: “Me dio hasta una nalgada de la buena suerte, me dijo: ‘No, beso, no’ y entonces ya. Es muy linda, muy divertida, muy simpática y me cayó muy bien”, dijo al respecto.

En la entrevista, Belinda aseguró que le tiene un profundo respeto a todas las artistas que participaron en el Mundial 2026, ya que, además de Salma Hayek, estuvo Shakira interpretando ‘Dai Dai’.

“Con Shakira me llevo muy bien, es una mujer increíble, talentosa. Yo solamente tengo cosas buenas que decir de mis compañeras, admiración total y profundo respeto para todas”, aseguró.

¿Qué dijo Belinda sobre su participación en el Mundial 2026?

Belinda fue una de las artistas que se presentó durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, en la que Maná, Danny Ocean y J Balvin tomaron la cancha del Estadio Ciudad de México para ofrecer un gran concierto.

La cantante estuvo acompañada del grupo de cumbia Los Ángeles Azules, con quienes interpretó ‘Por ella’, una canción que lanzó exclusivamente con motivo del Mundial 2026.

Al respecto, afirmó que su experiencia fue grata: “Me sentí muy emocionada, fue un momento increíble, histórico, además ganó México. Estoy muy feliz, muy orgullosa de haber estado ahí, de haber formado parte de este momento tan importante”.

¿Qué hizo Salma Hayek en el Mundial 2026?

Luego del evento deportivo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Salma Hayek no acudió a la inauguración en el Estadio Ciudad de México en representación del Gobierno.

“Yo no decidí eso, Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba en representación de la presidenta”, aclaró la mandataria en su conferencia del viernes 12 de junio.

La actriz mexicana Salma Hayek habla este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México. (EFE).

La actriz participó en la ceremonia como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde dio la bienvenida al Mundial y afirmó que los mexicanos están muy honrados de que la justa deportiva inicie en nuestro país.