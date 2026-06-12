‘Es Shakira de Temu’: Los memes que dejó su supuesta imitadora en el Mundial 2026

Luego de los rumores sobre la presunta doble de Shakira, la imitadora Shakibecca negó haber reemplazado a la cantante. (Foto: Captura de pantalla/EFE/Cuartoscuro)

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México dejó muchos momentos memorables, como la presentación de Los Ángeles Azules con Belinda, pero quien se llevó todos los reflectores fue Shakira.

La intérprete de ‘Día de Enero’ salió a la cancha del estadio antes del arranque del partido entre México y Sudáfrica para interpretar ‘Dai Dai’, una canción creada con motivo del Mundial 2026, en compañía de Burna Boy.

No obstante, los fans de la barranquillera aseguraron que Shakira lucía un aspecto distinto al habitual, especialmente por su rostro y porque apareció con lentes oscuros durante toda su presentación.

La cantante colombiana Shakira puso a bailar al Estadio Ciudad de México con ‘Dai Dai’, el tema oficial del Mundial 2026, durante la ceremonia inaugural del torneo. (Foto: AP/Eduardo Verdugo).

Fue así como comenzó una teoría conspirativa en internet: Shakira, supuestamente, nunca estuvo en el Estadio Ciudad de México. Las especulaciones señalan que quien se presentó fue una imitadora de la artista.

¿Era Shakira o su doble? Los memes de la supuesta imitadora

Las teorías sobre la cantante no solo se centran en la apariencia que mostró Shakira durante su presentación en la ceremonia de la Copa Mundial de la FIFA, sino también en que, en un momento del espectáculo, se equivocó en la coreografía, una situación poco habitual.

Los mejores memes sobre la supuesta imitadora de Shakira. (Foto: Captura de pantalla)

Además, otros videos captaron a Shakira antes de su presentación, en los cuales se le observa retocando el maquillaje y acomodando su cabello con gestos que los fans consideran extraños.

Los mejores memes sobre la supuesta imitadora de Shakira. (Foto: Captura de pantalla)

Más allá de si las teorías son ciertas o no, muchos seguidores de la colombiana hicieron memes sobre esta situación, especialmente con bromas relacionadas con que habían “clonado” a Shakira y presentado una versión que no era auténtica.

Los mejores memes sobre la supuesta imitadora de Shakira. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes sobre la supuesta imitadora de Shakira. (Foto: Captura de pantalla)

Por este motivo, algunos aseguraron que se trataba de “Shakira de Temu”, en referencia a la tienda en línea que, en ocasiones, envía productos muy diferentes a los que promociona.

Los mejores memes sobre la supuesta imitadora de Shakira. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes sobre la supuesta imitadora de Shakira. (Foto: Captura de pantalla)

Otros afirmaron que en esta ocasión Shakira dejó de parecerse a sí misma al lucir similar a la imitadora Shakibecca, mientras que algunos bromearon con que, debido a la apretada agenda de la artista, decidieron colocar a alguien parecido.

Los mejores memes sobre la supuesta imitadora de Shakira. (Foto: Captura de pantalla)

¿Shakibecca reemplazó a Shakira en el Mundial 2026? Esto dijo la imitadora

Las teorías en internet apuntaron a una de las imitadoras más conocidas de Shakira: Rebeca Maiellano, una ciudadana venezolana mejor conocida en redes sociales como Shakibecca, quien incluso conoce a la perfección ‘Dai Dai’.

Ante los rumores, la imitadora compartió algunas historias en su cuenta de Instagram para responder a los comentarios, donde negó haber participado en la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

“Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”, comentó. Incluso compartió videos en los que aparece bailando con algunas de las personas que acudieron a esta vialidad para celebrar el triunfo de México.

Shakibecca también publicó una imagen en la que señaló que tanto J Balvin como Fher, de Maná, e incluso Danny Ocean utilizaron lentes oscuros y nadie los cuestionó tanto como lo hicieron algunas personas con Shakira.

Hasta ahora, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ no ha hablado sobre los rumores; sin embargo, compartió fotografías junto a los demás artistas que participaron en la ceremonia, con lo que confirmó que sí estuvo en la inauguración.

“Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”, escribió en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram una vez que finalizó el primer partido del Mundial 2026.