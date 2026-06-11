Memes meten el tercer gol a Sudáfrica: Los mejores de la victoria de la Selección Mexicana en el Mundial

El debut de México en el Mundial 2026 contra Sudáfrica dejó memes en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro/Captura)

La pasión por la Selección Mexicana también se reflejó en las redes sociales, donde los aficionados compartieron una lluvia de memes durante el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica.

Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quien consiguió su primer gol en una Copa del Mundo, inspiraron algunas de las imágenes y bromas más comentadas por los usuarios.

Entre la euforia por el debut del Tricolor y el arranque de la justa mundialista, los memes no tardaron en convertirse en otro protagonista de la jornada y uno de los más comentados fue por las dificultades del árbitro del partido inaugural para darse a entender en inglés tras informar decisiones del VAR.

Memes del México vs. Sudáfrica. (Foto: Captura)

Mejores memes de México vs. Sudáfrica. (Foto: Captura)

Mejores memes de México vs. Sudáfrica. (Foto: Captura)

¿Cómo quedó el México vs. Sudáfrica?

La Selección Mexicana comenzó con autoridad su participación en la Copa del Mundo 2026 al imponerse a Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Ciudad de México, donde más de 80 mil aficionados han sido testigos del arranque de una edición histórica organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Dieciséis años después de haberse enfrentado en la inauguración de Sudáfrica 2010, mexicanos y sudafricanos volvieron a verse las caras en el encuentro que puso en marcha el Mundial, aunque esta vez con el Tricolor como anfitrión y con una victoria.

Impulsado por el ambiente generado tras la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo encabezada por Lila Downs, Maná, J Balvin y Shakira, el conjunto mexicano salió decidido a imponer condiciones desde el arranque.

El dominio se reflejó rápidamente en el marcador gracias a Julián Quiñones, quien aprovechó un error de la zaga sudafricana para marcar el primer gol del certamen y hacer estallar las tribunas del inmueble capitalino.

El delantero mexicano entró así en la historia al convertir la primera anotación del torneo, un tanto que recordó la importancia que tiene este partido para la memoria futbolística del país, luego del empate 1-1 registrado entre ambas selecciones en Johannesburgo hace 16 años.

A partir de la ventaja, el equipo dirigido por Javier Aguirre mantuvo la iniciativa y controló la posesión del balón, con ese ímpetu llegó la segunda anotación gracias a Raúl Jiménez, quien marcó su primer tanto en un Mundial.

El encuentro también estuvo marcado por tres tarjetas rojas. Dos para los sudafricanos, una por evitar una jugada clara de gol y otra por un golpe al rostro de su rival, y la de México fue para César Montes al cometer una falta con fuerza en el área ante el ataque sudafricano en tiempo de compensación.

México llegó al debut con una racha de ocho partidos sin perder y después de cerrar su preparación con triunfos sobre Ghana, Australia y Serbia, por lo que el objetivo era comenzar con tres puntos un Grupo A que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El partido es el primer paso de la escuadra quien busca mantener el ritmo rumbo a la fase de eliminación directa y evitar repetir la historia de mundiales pasados.

Ahora, toca esperar el resultado de Chequia vs. Corea del Sur para comenzar a mover las fichas de ajedrez en el tablero de la fase de grupos.

Mejores memes del México vs. Sudáfrica. (Captura) (Redes Sociales)

Mejores memes del México vs. Sudáfrica. (Captura)

Mejores memes del partido de México vs. Sudáfrica

Estos son los mejores memes en redes sociales del México vs. Sudáfrica.