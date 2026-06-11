¿A qué hora empieza el show de la inauguración del Mundial HOY? Así puedes ver EN VIVO a Shakira y Belinda

Estos son los detalles del show de la inauguración del Mundial en la CDMX. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro/FIFA)

¡A cantar ‘Dai, Dai’ en vivo! El maratón futbolero arranca al ritmo de Shakira en el show de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde se disputa el partido inaugural México vs. Sudáfrica.

Durante el evento, la actriz Salma Hayek Pinault participa para dar la bienvenida a los aficionados como embajadora y celebrar el papel de México en su papel de organizador junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver el show de la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados pueden seguir la transmisión del show inaugural del Mundial 2026 en televisión abierta por:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

Streaming ViX

En caso de no contar con acceso a estas opciones, los seguidores también pueden consultar la cobertura minuto a minuto en la sección del Mundial 2026 de El Financiero.

Otra alternativa es acudir al FIFA Fan Fest del Zócalo, donde se transmite tanto la ceremonia de apertura como el partido inaugural, o bien, en alguno de los Festivales Futboleros en la CDMX.

Belinda participa en el show de inauguración del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿A qué hora ver el show de inauguración del Mundial?

De acuerdo con la FIFA, la ceremonia comienza a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, es decir, una hora y media antes del silbatazo inicial del partido entre México y Sudáfrica.

El encuentro inaugural está programado para las 13:00 horas, por lo que se recomienda a los aficionados conectarse con anticipación para no perderse los actos protocolarios y las presentaciones musicales.

En el caso de los asistentes al Estadio Ciudad de México, las puertas del inmueble se abren desde las 9:00 horas. Se aconseja a los aficionados que ocupen su lugar desde las 11:00 horas, pues la ceremonia es interactiva.

Shakira es una de las artistas principales para el show de inauguración del Mundial en CDMX. (Foto: Cuartoscuro) (Cortesía Ocesa)

Cartelera completa del show de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en Estadio CDMX

La FIFA confirmó un cartel integrado por artistas de diferentes países y géneros musicales para representar la diversidad cultural que caracteriza a la Copa del Mundo.

El espectáculo principal está encabezado por Shakira y Belinda. A ellas se suman Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Ryan Castro y Tyla.

El pasado 9 de junio se informó que Andrea Bocelli y la cantante EJAE (voz de Rumi en KPop Demon Hunters) se suman con el tema ‘DNA’.

¿Qué artista interpreta el Himno Nacional en el México vs. Sudáfrica?

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia es la interpretación de los himnos nacionales, una responsabilidad que en el caso de México recae en Alejandro Fernández; mientras que la sudafricana Tyla interpreta el himno de su país.

“Estoy muy feliz, encantado por esta oportunidad y feliz por la cita que tenemos el jueves en el Estadio, no va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuántos millones de personas”, declaró ante los medios.