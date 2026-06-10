Guía para ir al Estadio Ciudad de México: Objetos prohibidos, cómo llegar, entradas y lo que debes saber

Estas son las rutas, horarios y cómo llegar al Estadio CDMX para los partidos que alberga en el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

Antes de que ruede el balón en el partido inaugural de México vs. Sudáfrica, miles de aficionados se preparan para acudir al Estadio Ciudad de México, inmueble que hace historia al albergar por tercera ocasión el arranque de una Copa del Mundo.

Si eres uno de los asistentes, es importante conocer las rutas de acceso, las entradas, los objetos permitidos y prohibidos, así como los horarios para evitar contratiempos en este y en los otros partidos del Mundial 2026 que se celebren en este recinto.

El Estadio Ciudad de México es una de las tres sedes en México para el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?

Las autoridades capitalinas recomendaron a los aficionados utilizar transporte público o los servicios especiales habilitados para el Mundial 2026, ya que el Estadio CDMX no cuenta con estacionamiento para el público y alrededor del inmueble operará el denominado ‘Polígono de Última Milla’, un perímetro de seguridad con accesos controlados y restricciones vehiculares.

Los cierres parciales comienzan unas 8 horas antes de cada partido y seis horas antes del silbatazo inicial se restringe totalmente la circulación para vehículos particulares. Solo pueden ingresar residentes que confirmen su dirección, unidades de emergencia y personas autorizadas.

Accesos peatonales de la Última Milla

Una vez que los aficionados lleguen a las inmediaciones del estadio, deben completar el trayecto a pie por alguno de los corredores habilitados por las autoridades.

Los principales puntos de acceso son:

Avenida Santa Úrsula.

Parque Cantera.

Circuito Azteca.

Cruce de Periférico y Renato Leduc.

Periférico y Calzada de Tlalpan.

Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.

Avenida del Imán y zona de Gran Sur.

Dentro del polígono de seguridad solo pueden ingresar aficionados con boleto válido, por lo que se recomienda llevarlo listo y considerar tiempo extra para los filtros de revisión, previo a los partidos del Mundial 2026.

Metro, Tren Ligero y Metrobús

Las alternativas más recomendadas son:

Metro Línea 2 : Estación Tasqueña.

: Estación Tasqueña. Tren Ligero , cuya estación Estadio Azteca se encuentra a unos minutos del inmueble a pie.

, cuya estación Estadio Azteca se encuentra a unos minutos del inmueble a pie. Metrobús , mediante rutas que conectan con el sur de la Ciudad de México.

, mediante rutas que conectan con el sur de la Ciudad de México. Taxis de aplicación y transporte autorizado, que tendrán bahías especiales de ascenso y descenso.

¿Cómo funciona el Park & Ride?

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó el sistema Park & Ride, mediante el cual los aficionados pueden dejar su automóvil en estacionamientos remotos y trasladarse en autobuses especiales hasta las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el costo del servicio será de 500 pesos por viaje redondo, mientras que la ruta que parte desde Six Flags tiene una tarifa preferencial de 350 pesos.

Debido a la alta afluencia prevista para el Mundial 2026, las autoridades recomendaron llegar con varias horas de anticipación y evitar trasladarse en automóvil particular hacia Santa Úrsula Coapa, ya que no habrá cajones de estacionamiento disponibles en el Estadio Ciudad de México.

La 'Última Milla' se aplica en el Estadio CDMX. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

¿Dónde están las entradas para el Estadio Ciudad de México?

La FIFA dividió el inmueble en diferentes accesos que dependen de la ubicación del boleto, por lo que los asistentes deben revisar previamente la puerta asignada en su entrada.

Las puertas se encuentran distribuidas alrededor del estadio y están señalizadas para las distintas zonas del inmueble. Las autoridades y voluntarios del Mundial orientan a los aficionados para agilizar el ingreso.

La recomendación es identificar previamente el acceso correspondiente y llegar con suficiente tiempo, ya que se realizarán revisiones de seguridad antes de entrar al recinto.

¿Objetos prohibidos y permitidos en el Estadio Ciudad de México?

La FIFA estableció una serie de restricciones para garantizar la seguridad durante los partidos del Mundial 2026.

Objetos prohibidos

Armas y objetos punzocortantes.

Botellas y envases de vidrio.

Latas.

Drones.

Cámaras profesionales con lentes de gran tamaño.

Palos para selfies y monópodos.

Apuntadores láser.

Bengalas y fuegos artificiales.

Paraguas grandes.

Mochilas y bolsas de gran tamaño.

Material político, ofensivo o discriminatorio.

Instrumentos musicales sin autorización.

Objetos permitidos

Teléfonos celulares.

Carteras.

Baterías portátiles.

Gorras y lentes de sol.

Pintura facial.

Medicamentos con receta y documentación.

Banderas pequeñas sin asta.

Bolsas transparentes y clutches pequeños.

La FIFA también aplicará una política de no reingreso, por lo que una vez que abandones el estadio de la Copa del Mundo no puedes volver a ingresar.

La Selección Mexicana tiene dos partidos en el Estadio Ciudad de México. (Foto: EFE).

Horarios y detalles del partido México vs. Sudáfrica

La Selección Mexicana inaugura el Mundial 2026 con Sudáfrica el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Estos son los horarios clave:

Apertura de puertas: 8:00 horas.

8:00 horas. Inicio del show inaugural: 11:30 horas.

11:30 horas. Interpretación del Himno Nacional Mexicano por Alejandro Fernández: previo al partido.

previo al partido. Silbatazo inicial de México vs. Sudáfrica: 13:00 horas.

El show de inauguración de la Copa del Mundo cuenta con la participación de artistas como Shakira, Belinda, J Balvin, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Maná, Burna Boy y Danny Ocean.

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México recibe cinco encuentros, tres de la fase de grupos del Mundial 2026 y dos más de eliminación directa.

Fase de grupos

11 de junio: México vs. Sudáfrica.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia.

24 de junio: Chequia vs. México.

Eliminación directa