Bebidas premium y botanas: Así son los paquetes de 75 mil dólares en palcos para el Mundial 2026

Además del Paquete Premium de 75 mil dólares, la FIFA ofrece una alternativa más económica para los propietarios de palcos del Estadio Ciudad de México, que solo contempla alimentos y agua [Fotografía. Cuartoscuro]

Uno de los principales ‘dolores de cabeza’ para la organización del Mundial 2026 fue la situación de los palcos del Estadio Ciudad de México. Los propietarios de estos espacios fueron obligados a adquirir paquetes de hospitalidad de la FIFA que alcanzan hasta los 75 mil dólares, que incluyen alimentos, bebidas y servicios exclusivos para seguir los encuentros que se disputarán en el inmueble.

De acuerdo con información de Bloomberg Businessweek México, el organismo rector del futbol puso a disposición de los propietarios de palcos diversas opciones de hospitalidad para los cinco partidos que albergará el Coloso de Santa Úrsula durante la Copa del Mundo 2026.

La medida forma parte de los acuerdos establecidos para la organización del torneo en el estadio, una sede con una característica poco común entre los recintos mundialistas: miles de asientos se encuentran en palcos y plateas son propiedad de particulares.

¿Qué incluye el paquete de 75 mil dólares de los palcos del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026?

El paquete más costoso disponible para los propietarios de palcos es el denominado Paquete Premium, cuyo precio alcanza los 75 mil dólares para 12 personas durante los cinco partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México, según Bloomberg Businessweek México.

La oferta contempla una experiencia de hospitalidad que incluye servicio de alimentos y bebidas dentro del palco durante cada encuentro del Mundial. Entre los productos incluidos en el paquete se encuentran:

Botanas

Alitas de pollo

Tablas de quesos

Ensaladas

Hamburguesas

Sándwiches

Refrescos

Bebidas alcohólicas premium

Al dividir el costo entre los 12 asistentes y los cinco encuentros, el paquete representa alrededor de mil 250 dólares por persona por partido, una cifra que equivale a cerca de 25 mil pesos por encuentro, dependiendo del tipo de cambio.

Bloomberg Businessweek México señaló que los propietarios de palcos no podrán almacenar alimentos propios ni adquirirlos en los puntos de venta del estadio durante el torneo, por lo que los paquetes de hospitalidad se convierten en la principal opción para acceder a este tipo de servicios.

¿Por qué se crearon estos paquetes para el Estadio Ciudad de México?

La existencia de estos paquetes de hospitalidad responde a una característica particular del Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca: la propiedad privada de una gran parte de sus palcos.

Cuando se construyó el inmueble, se vendieron numerosos palcos mediante contratos de largo plazo, por lo que esos espacios quedaron en manos de propietarios privados y sus derechos siguen vigentes desde hace 60 años.

Esa situación impidió que la FIFA obtuviera el control total de los palcos para comercializarlos durante la Copa del Mundo, como ocurre habitualmente en otros estadios sede.

Bloomberg Businessweek México explicó que el organismo dejó fuera de su operación directa más de 16 mil asientos ubicados entre palcos y plateas, de los casi 87 mil lugares que tiene el estadio, por lo que los paquetes de hospitalidad surgieron como una alternativa para generar ingresos durante el torneo.

El Paquete Premium es para 12 personas durante los cinco partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México. (Fotoarte: El Financiero Shutterstock / Cuartoscuro)

¿Qué otros paquetes más económicos ofrece la FIFA para los palcos del Estadio Ciudad de México?

Además del Paquete Premium, la FIFA ofrece una alternativa más económica para los propietarios de palcos del Estadio Ciudad de México.

El plan básico de la FIFA tiene un costo de 35 mil 400 dólares (alrededor de 600 mil pesos) para 12 personas durante los cinco encuentros del Mundial. Esta opción contempla alimentos y agua, pero no incluye bebidas alcohólicas premium.

La diferencia entre ambos servicios asciende a 39 mil 600 dólares, monto que corresponde principalmente a la oferta de bebidas alcohólicas y a una experiencia de hospitalidad más amplia.

¿Qué resolución judicial tuvieron los propietarios de los palcos del Estadio Ciudad de México?

Recientemente, la FIFA recibió una notificación relacionada con las medidas cautelares obtenidas por la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas.

La resolución busca que se respeten los contratos de los propietarios, los cuales permanecen vigentes hasta 2065 y contemplan derechos relacionados con el uso, préstamo o transferencia de los espacios.

Sin embargo, hasta el momento no existe información que indique que estas medidas hayan eliminado los paquetes de hospitalidad promovidos por la FIFA para el Mundial 2026.

¿Cuáles son los partidos que tendrá el Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026?

El Estadio Ciudad de México albergará cinco encuentros durante la Copa del Mundo 2026. El primero será el partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio.

Posteriormente, recibirá otros dos encuentros de la fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y otro correspondiente a los octavos de final.

11 de junio - Fase de grupos (partido inaugural) - México vs. Sudáfrica 17 de junio - Fase de grupos - Uzbekistán vs. Colombia 24 de junio - Fase de grupos - México vs. Chequia 30 de junio - Dieciseisavos de final (1.º del Grupo A vs. mejor 3.º) 5 de julio - Octavos de final

El Coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer estadio de la historia en albergar partidos de tres Copas del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986, torneos en los que se coronaron Pelé y Diego Armando Maradona.