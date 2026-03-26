¿Más caro que en el Estadio Banorte? Los precios de la comida y bebida en el repechaje en Guadalajara

¿Vas al Estadio Guadalajara para el Mundial? Esto sabemos sobre los precios de bebidas y alimentos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

Ya se respira el aire mundialista en el Estadio Guadalajara, y es que se juega el repechaje para el Mundial 2026, que inicia en Jalisco con el Nueva Caledonia vs. Jamaica. Todo está listo, incluyendo las opciones de bebidas y alimentos al interior del inmueble.

Recientemente, se dieron a conocer los precios que habrá para el partido México vs. Portugal en el Estadio Banorte. Ahora, te contamos lo que sabemos sobre los costos ‘mundialistas’ que hay, cuando menos en este evento previo, para la casa de las Chivas.

¿Cuáles son los precios en el Estadio Guadalajara?

Si tienes hambre de ‘algo bien’, uno de ellos es la cadena restaurantera de hamburguesas Carl’s Jr., la cual ofrece dos opciones principales de sus platillos: $170 por una sencilla y $220 pesos para una doble.

En cuanto a las bebidas, su precio es de $60 pesos para el agua embotellada (Ciel) y $80 pesos para la variedad de refrescos y bebidas:

Coca-Cola

Coca-Cola Zero

Powerade

Flashlyte

Sprite

Topo Chico

En este caso, tienen un costo similar a las bebidas en el Estadio Banorte.

Y, desde luego, muchos se preguntarán por la cerveza. En este caso la Michelob Ultra tiene un precio de $170 pesos mientras que la Corona cuesta $160 pesos.

En el caso del ‘Coloso de Santa Úrsula’, los precios de una ‘chela’ es de aproximadamente $200 pesos, de acuerdo con la información revelada al momento.

Y a todo esto... ¿cuánto cuesta comer en el Estadio Banorte?

En el caso del Estadio Banorte, que reabre con el partido México vs. Portugal, cuenta con una amplia oferta gastronómica para los aficionados que vayan a disfrutar del deporte.

Los tacos destacan como una de las opciones más populares, pero también de las más costosas: los de cochinita y campechanos cuestan 150 pesos, los de arrachera (dos piezas) 200 pesos, y los de pastor o bistec alcanzan los 230 pesos por unidad, lo cual los coloca entre las opciones más costosas del menú.

Además de tacos, el estadio ofrece otros platillos como burritos de pastor o res en 230 pesos, machetes en 250 pesos y esquites desde 110 pesos, así como tostiesquites en 140 pesos.

También hay alternativas de comida rápida, como pizzas desde 130 pesos, hot dogs entre 180 y 200 pesos y sándwiches —incluyendo opciones de cadena Subway— alrededor de 160 a 220 pesos.

Para botanas y antojos adicionales, se venden papas fritas o palomitas en 120 pesos, así como postres como marquesitas y galletas en 120 pesos, y opciones más ligeras como el fit sándwich en 150 pesos.

En promedio, el gasto por persona en alimentos puede variar considerablemente dependiendo de lo que se ordene, pero incluso opciones básicas superan fácilmente los 300 o 400 pesos.

El menú está disponible tanto en gradas como en zonas de palcos, aunque en estas últimas se concentra una mayor variedad de platillos.

De acuerdo con el reglamento del inmueble, no está permitido ingresar con alimentos externos, por lo que los asistentes se atienen a consumir exclusivamente los alimentos y las bebidas que se ofrecen dentro del estadio durante el evento.