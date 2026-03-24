México vs. Portugal: Todo lo que sabemos de los precios de la comida y bebida en el Estadio Banorte

Esto es lo que sabemos del costo de la comida y bebida para el partido de México vs. Portugal. (Foto: Shutterstock/FPF)

La reinauguración del Estadio Azteca-Banorte está cerca y se prepara para abrir sus puertas y celebrar el partido de México vs. Portugal, pero así como están listas las butacas, los palcos y más, también las opciones de alimentos y bebidas en el recinto.

Entre los platillos para pedir hay pizza, hamburguesas y hasta sándwiches de una cadena de comida rápida con gran popularidad.

En el caso de las bebidas, siempre está la clásica chela, que incluso puedes pedir desde tu celular y no estar busque y busque al vendedor de las cervezas.

El Estadio Banorte es una de las sedes del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

¿Cuánto cuestan los alimentos en el Estadio Banorte?

La comida en el Estadio Banorte, próxima casa del América, Cruz Azul y Atlante, es similar tanto en los palcos como en las diferentes zonas distribuidas en el recinto, informó ESPN.

Entre las gradas están los vendedores y zonas para adquirir una pizza (se desconoce el tamaño) por $130 MXN y una bolsa de papas fritas o palomitas por $120 MXN.

En el área de palcos se cuenta con una variedad más amplia para ‘afilar el diente’ y entre ellas hay tacos al pastor, tacos de cochinita y otros platillos. Estos son sus precios:

Burrito de pastor o de carne de res: $230 MXN

Hot-dog: $180-$200 MXN

Taco de arrachera (2 piezas): $200 MXN

Taco campechano (3 piezas): $150 MXN

Taco de cochinita (1 pieza): $150 MXN

Taco al pastor o de bistec (1 pieza): $230 MXN

Esquites: $110 MXN

Asimismo puedes adquirir dos versiones diferentes de sándwich de la cadena Subway (italiano o pechuga de pavo) con un precio de $160 MXN

¿Cuánto cuestan las bebidas en el Estadio Banorte?

Los alimentos en el Estadio Banorte no se pasan a brinquitos por la emoción de gritar gol, también se venden bebidas para acompañarlos.

Desde refrescos de sabor, agua mineral o bebidas alcohólicas. Estos son algunos de los precios:

Refrescos: $80 MXN

Agua mineral: $80 MXN

Jugos embotellados: $80 MXN

Paquete de 6 refrescos: $360 MXN

Botellas de diferentes destilados: Desde los $1,200 MXN hasta los $3,900 MXN

La cerveza tiene un costo de poco menos de 200 pesos en el Estdio Banorte. (Foto: Shutterstock) (Nación321/Shutterstock)

¿Cuánto cuesta la chela en el Estadio Banorte?

En los eventos deportivos no puede faltar la chela, mucho menos en la inauguración del Estadio Banorte.

El precio de la cerveza es de $190 MXN por un vaso con el contenido de dos latas y cuentas con la opción de convertirla en una michelada por un costo extra.

También es posible adquirirlas en paquete de 6 cervezas con un valor de $600 MXN.

¿Se puede ingresar con comida al Estadio Banorte?

Una de las preguntas de los asistentes a partidos de futbol o conciertos, como el de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte, es si se puede ingresar con comida o bebida al recinto.

De acuerdo con ESPN, tras la reinauguración se mantiene esta prohibición, por tanto las personas no pueden entrar al recinto con ningún tipo de alimento o bebidas.

Está prohibido ingresar con alimentos y bebidas al Estadio Banorte. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuándo es el partido de México vs. Portugal en el Estadio Banorte?

El partido inaugural del Estadio Banorte está programado para el sábado 28 de junio, donde la selección mexicana, de Javier Aguirre, se enfrenta al equipo de Portugal en un juego amistoso de preparación para el Mundial 2026.

Al encuentro no está convocado Cristiano Ronaldo, pero si Paulinho, futbolista del Toluca, que se integró a la escuadra lusitana tras las bajas de Rodrigo Mora del FC Porto y Rafael Leão del AC Milan.