México cae en el ranking FIFA: ¿En qué lugar está la Selección a unos meses del Mundial 2026?

La Selección Mexicana cayó un lugar dentro del ranking de la FIFA. (Foto: Freepik/mexico/FIFA)

¿Todo es culpa de Senegal? La Selección Mexicana cayó en el ranking de la FIFA a poco menos de 5 meses del inicio del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre se mantiene por debajo de Estados Unidos y por encima de Canadá, las otras dos selecciones que son anfitriones de la Copa del Mundo.

México perdió lugares luego de que la selección de Senegal subiera 7 posiciones gracias a su victoria ante Marruecos en la final de la Copa Africana, la cual los convirtió en los campeones del continente.

Javier Aguirre es el D. T. de la Selección Nacional de México para el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

¿En qué lugar está México dentro del ranking de la FIFA?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre descendió un lugar en el ranking de la FIFA oficial luego del drama vivido en la final de la Copa Africana, que culminó con un gol de Senegal en tiempos extra, a los cuales llegaron tras el fallo del penal cobrado por Brahim Díaz.

El tricolor pasó del lugar 15 al 16 porque Senegal se situó en el lugar 12, siendo la mejor posición alcanzada por el equipo liderado por Sadio Mané.

México se mantiene un sitio abajo de Estados Unidos y 13 puestos por encima de Canadá, quien perdió dos posiciones de manera reciente.

Las tres selecciones anfitrionas del Mundial 2026 sufrieron este bajón previo al comienzo de la concentración de los jugadores para el inicio de la ‘Fiesta mundialista’.

El ranking es liderado por España, seguido por Argentina y finalmente el podio lo cierra la selección de Francia.

¿Cuáles son los partidos de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026?

Los partidos que tiene programados la Selección Mexicana previo al Mundial 2026 son 5, incluido el de México vs. Portugal en el Estadio Azteca, el cual significa la reinauguración del inmueble luego de las remodelaciones.

Estos son los detalles de los encuentros pendientes del ‘Tri’, todos ellos amistosos y de preparación para la Copa del Mundo de la FIFA:

Panamá vs. México: Jueves 22 de enero a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Bolivia vs. México : Domingo 25 de enero a la 1:30 p.m. del tiempo del centro de México.

: Domingo 25 de enero a la 1:30 p.m. del tiempo del centro de México. Islandia vs. México: Miércoles 25 de febrero a las 8:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Portugal vs. México: Sábado 28 de marzo a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Bélgica vs. México: Martes 31 de marzo a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El inicio del Mundial 2026 nos está respirando en la nuca y el partido inaugural de la ‘Justa mundialista’ está a cargo de la Selección Mexicana y la sede es el Estadio Azteca (Banorte).

El rival a vencer en el primer juego del Grupo A es la selección de Sudáfrica, a la cual ya se enfrentaron en el Mundial 2010, donde los africanos fueron locales y los 90 minutos terminaron con un empate a 1 gol.

El partido está programado para el 11 de junio de 2026 a la 1:00 p.m. del tiempo del centro de México.