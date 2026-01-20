México vs. Panamá: Fecha, hora, transmisión, convocatoria y todo sobre el amistoso

La Selección de México arranca deportivamente el año ante Panamá (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, FMF, Fepafut).

La Selección Mexicana disputa este jueves su primer partido del año como visitante ante Panamá, en un encuentro que forma parte del último semestre de preparación rumbo al Mundial de 2026.

La concentración de Javier Aguirre está integrada exclusivamente por futbolistas de la Liga MX —y uno de MLS— debido a que no corresponde a una fecha FIFA.

Fecha y hora: ¿Cuándo y a qué hora es el México vs. Panamá?

El partido amistoso entre México y Panamá se jugará el jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital del país de Centroamérica.

Partido : México vs. Panamá (amistoso)

: México vs. Panamá (amistoso) Fecha : Jueves 22 de enero de 2026

: Jueves 22 de enero de 2026 Horario: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Panamá

El encuentro será el primero de dos compromisos de preparación para el equipo en esta ventana, previo al México vs. Bolivia el 25 de enero en Santa Cruz de la Sierra.

¿Dónde ver EN VIVO el partido México vs. Panamá?

La transmisión del amistoso internacional estará disponible en televisión abierta y plataformas de paga en México, de acuerdo con información oficial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF):

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX+

Convocatoria de México: Base de Liga MX, ocho jugadores de Chivas y uno de MLS

Javier Aguirre presentó una lista de 27 futbolistas, conformada por 26 jugadores de la Liga MX y una sola excepción: Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders de la MLS, cuyo torneo aún no inicia.

La convocatoria incluye a ocho jugadores de Chivas, actual líder del torneo Clausura, entre ellos Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González, todos con participación reciente en el Tricolor.

Entre los futbolistas con mayor recorrido internacional destacan Luis Ángel Malagón, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, ‘Charly’ Rodríguez, Diego Lainez y Ángel Sepúlveda, además del delantero Germán Berterame, naturalizado mexicano, quien atraviesa un buen momento con Monterrey, aunque se habla de su salida hacia el Inter Miami de Lionel Messi.

Ésta es la convocatoria de Javier Aguirre para esta gira:

Porteros: Luis Malagón (América), Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Luis Malagón (América), Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna). Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor ‘Toro’ Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) y Bryan ‘Cotorro’ González (Chivas).

Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor ‘Toro’ Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) y Bryan ‘Cotorro’ González (Chivas). Mediocampistas: Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos ‘Charly’ Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Diego ‘Factor’ Lainez (Tigres), Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas) y Alexis Gutiérrez (América).

Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos ‘Charly’ Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Diego ‘Factor’ Lainez (Tigres), Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas) y Alexis Gutiérrez (América). Delanteros: Ángel Sepúlveda (Chivas), Germán Berterame (Monterrey) y Armando ‘Hormiga’ González (Chivas).

Bajas confirmadas: Gilberto Mora y Alexis Vega

La Selección Mexicana no contará con Gilberto Mora —más joven en debutar con Selección— para los amistosos ante Panamá y Bolivia. El mediocampista de 17 años causó baja de la concentración debido a molestias físicas acumuladas desde las primeras jornadas del torneo Clausura 2026, por lo que continuará su recuperación bajo supervisión de su club.

En su lugar fue convocado Alexis Gutiérrez, mediocampista del América, quien se integrará al plantel directamente en Panamá.

Por su parte, Alexis Vega tampoco forma parte de la convocatoria debido a que será sometido a una limpieza articular, procedimiento que lo mantendrá fuera de actividad entre cuatro y seis semanas y lo marginó de los duelos amistosos programados para este mes.

Panamá, el rival de México: ¿Cuáles son sus jugadores a seguir?

Panamá afrontará el duelo ante México con una convocatoria integrada por futbolistas de su liga local y algunos elementos en el extranjero.

El seleccionador Thomas Christiansen señaló que estos partidos representan una oportunidad para mostrar una imagen competitiva y evaluar a jugadores que buscan consolidarse rumbo a futuras convocatorias.

Entre los nombres a seguir del conjunto canalero aparecen Kadir Barría y Gustavo Herrera, quienes lideran el ataque panameño en esta ventana internacional.

El partido ante Panamá forma parte de los primeros encuentros de preparación del año para México, que cerró el periodo anterior con una racha de seis partidos sin victoria y no gana desde su bicampeonato en la Copa Oro.

Tras estos amistosos, el calendario del ‘Tricolor’ contempla partidos ante Islandia (Querétaro) en febrero y frente a Portugal (Estadio Banorte) y Bélgica a finales de marzo. El debut de México en la Copa del Mundo está programado para el 11 de junio, en el Estadio Azteca, ante Sudáfrica.

Con información de EFE y AP.